Nu är vi inne i maj månad och den riktiga värmen är – förhoppningsvis – på väg att göra sitt intrång i vårt avlånga land, i alla fall i de södra delarna.

Det har varit tillräckligt kylslaget länge nu, inte minst fotbollsmässigt där både Älmhult och Ljungby har fått en halvtaskig start på säsongen med tre inspelade poäng efter tre matcher i div 3 Sydöstra Götaland, som enligt de inblandade håller högre klass det här året.

Därför gäller det att vara med från start om inte glappet upp till topplagen ska bli för stort.

Därför blir torsdagens derbykamp på Älmevallen - som förra året slutade 0–0 - extra intressant ur den synvinkeln.

ÄIF inledde seriespelet med seger borta mot IFK Karlshamn, men har därefter förlorat mot de tippade topplagen Växjö United och Sölvesborg.

LIF å sin sida inledde med förluster mot Ronneby och Bromölla innan de senast vände 0–2 till 3–2 mot Växjö United, trots två man mindre under den andra akten.

Det är med andra ord två lag som ännu inte hittat riktigt rätt i säsongsupptakten, utan letar för att hitta den rätta stabiliteten och tryggheten i spelet.

Älmhult förlitar sig på sitt starka försvar där de rutinerade mittbacksrävarna Adi Trokic och Martin Mårtensson styr sin besättning med järnhand.

På mitten är Kalle Johansson, som alltid, navet i speluppbyggnaden för ÄIF. Kalle har varit hämmad en skada, men är han i normalt skick kan hans öppnande passningar göra djupa sår i motståndarnas försvar.

Framåt finns Adis Hodzic, tidigare i Ljungby, men numera spjutspets i hemmalaget som en potentiell matchvinnare.

I höstas, när det var returmöte på Hybridgräset i Ljungby var det Hodzic som sänkte ÄIF med två sena fullträffar. Blir det han som sänker sina gamla lagkamrater?

Ni har väl hört det där om släkten är värst...

I Ljungby har många spelare lämnat skutan och tränaren Roger Ahl tillsammans med sportchefen Lars Corell har fått ta in nya lånespelare från IFK Värnamo och Östers IF.

En ekvation som är bra – när den fungerar och spelarna kan ställa upp – men mindre lyckad när det blir sena återbud och den tilltänkta startelvan får möbleras om.

Inför derbyt har det blivit nya ändringar. Borta är Filip Örnblom och Ivan Ndiike för röda kort i förra omgången, medan Adnan Velic är skadad samt Nasrollah Hazara som lämnat truppen efter förra matchen.

Då vände LIF 0–2 till 3–2 mot Växjö United vilket borde innebära en moralhöjare.

På pluskontot finns också 18-årige Kavin Trinh, som övergett IFK Värnamo för att slutföra säsongen i moderklubben LIF. Ett klokt beslut av den lille talangen.

Hur derbyt ska sluta är omöjligt att förutspå på förhand, men jag hoppas på en betydligt roligare tillställning än förra året mållösa drabbning.

Då var det endast Kai Johanssons grillade korvar i pausen som visade lite glöd.

Så mycket vet jag emellertid att det finns två vinnarskallar i tränarna Simon Sjöfors (ÄIF) och Roger Ahl (LIF), som båda kommer göra sitt yttersta för att sitt lag ska gå segrande ur striden.

Och med deras engagemang vid sidlinjen hoppas jag det blir lite äkta derbykänslor mellan de båda rivalerna som kämpar om att vara bäst i vårt spridningsområde.

Vilket gäng som är bäst i Norra London råder det dock ingen tvekan om längre.

Efter att ha hamnat 22 år på raken bakom Arsenal i ligatabellen visade Tottenham att årets upplaga är något alldeles extra och vann med 2–0, siffror som var klart i underkant, i det sista derbyt på klassiska White Hart Lane där Alli och Kane nätade.

Nästa säsong kommer våra hemmamatcher att spelas på nationalarenan Wembley innan den nya Stadion är färdigbyggd.

Fyra matcher återstår och det är fyra poäng upp till ledande Chelsea.

Vi når knappast till toppen i år, men nästa år så är det vår tur.

”To Dare Is To Do".