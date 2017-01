Blom: Spännande tvekamp i allettan

Nio omgångar är avverkade av allettan södra.

Kristianstad toppar på 23 poäng, lika många som tvåan Troja. Båda lagen har +27 i målskillnad, men skåningarna tronar överst tack vare att de gjort 41 mål mot Trojas 40.

Den emotsedda tvekampen mellan de två giganterna kan inte bli jämnare och för tillfället är Troja i underläge mot Kristianstad inför slutspurten.

Speciellt då KIK har de övriga topplagen – Mariestad och Nybro – kvar att möta på hemmais, vilket får ses som en plusfaktor.

Hur har du Trojas resa i allettan varit så här långt - jo, så här, enligt mig:

27/12 Skövde 8–1 (b). Här var det svettigt att hänga med på liverapporteringen då Troja ledde med 3–0 efter 2.58. Det blev till slut en massaker och SIK-tränaren, Thomas Kempe, var imponerad efteråt:

– Troja är tveklöst det bästa laget vi mött den här säsongen.

29/12 Vimmerby 4–2 (h). Här var Troja illa ute, men räddades i slutminuterna genom två läckra pp-mål av Tor Immo.

4/1 Mariestad 3-2 (h) efter straffar. Troja skaffade sig tidigt 2–0, men Mariestad gav aldrig upp och utjämnade till 2–2. Stefan Söder avgjorde i straffläggningen.

6/1 Lindlöven 5–0 (b). Efter en mållös första period trampade Troja gasen i mittperioden och vann den med 3–0. Sedan var spänningen över.

8/1 Borlänge 5–1 (h). Trots ett massivt spelövertag en kuslig match då det bara stod 2-1 efter två perioder. I sista ökade Troja ytterligare och ordnade en speedway-seger.

11/1 Kallinge-Ronneby 5–0 (b). Troja stressade hemmalaget till misstag och var skoningslöst när lägena uppenbarade sig. 4–0 efter första akten betydde att matchen var över.

15/1 Kumla 4–1 (b). Efter en sömnig och avvaktande förstaperiod och underläge med 0-1, insåg trojanerna faran och sköljde över Gunnar Leidborgs gäng i mittperioden med fyra kassar.

18/1 Kristianstad 5–4 (h) efter straffar. Troja kom helt snett in i matchen och låg under med 1–3 efter halva matchen. De rödvita krigade dock på och vände till 4–3 men KIK plockade keepern i slutet och räddade kryss via 4–4. Extrapoängen till Troja, där Söder avgjorde med en läcker straff i krysset.

20/1 Nybro 1–2 (b) efter förlängning. 1-1 efter första perioden stod sig matchen ut. Spelmässigt klassar jag den som Trojas sämsta insats, då passningsspelet var under all kritik. Att Nybro knep bonuspoängen var inte oförtjänt.

Det som oroar en smula i dagsläget är skade- och sjukdomsläget i Troja. På måndagsträningen saknades kvintetten Anton Johansson (sjuk), William Wennström (knä), Elias Edström (sjuk), Mattias Nilsson (knä) och Alfred Andersson (axel).

Att Troja är ute efter en center avslöjade coachen Pelle Svensson i helgen, men kruxet är att marknaden är begränsad. Kan Pelle, med sitt kontaktnät i Rögle, få någon hjälp därifrån?

Carl-Johan Svensson (Grästorp) och Agust Carlsson (Helsingborg) blev inlånade under julhelgen och är två offensivt starka kort, men båda står under kontrakt med sina respektive klubbar.

Jag tror inte sista ordet är sagt kring den duon.

Den 15 februari stängs transferfönstret.

PL-fotbollen rullade vidare i helgen och Tottenham visade moral som hämtade upp 0–2 till 2–2 borta mot Manchester City, med en gnutta flax efter en medioker insats. Kommande helg väntar Wycombe hemma i anrika FA-cupen och om en vecka ett skadeskjutet Sunderland borta i PL. Ser överkomligt ut.