Blom: Troja ska vara favorit

Hoppas julen varit bra.

För vilan blir inte långvarig, speciellt inte om man gillar ishockey.

Allettan södra drar nämligen igång på tisdag och 18 omgångar ska avverkas på två månader, där ettan i söder möter vinnaren av allettan norra i den allsvenska finalen i bäst av tre matcher.

Segraren där går till kvalserien och förloraren till play off 3.

Lag 2 och 3 går in i play off 2, medan 4-8 kliver in i playoff 1.

Som jag läser serien ska Troja gå in som favoriter - med all rätt - då de efter mycket om och men till slut vann södra grundserien.

Min känsla säger att det höjt gruppen mentalt.

Nu ska de även visa att de är ett lag för allsvenskan framåt vårkanten.

Målvakterna Robin Johansson och Johan Nielsen håller måttet.

Backsidan är i stort sett identisk med fjolåret, vilket känns tryggt.

Det som oroar en aning är förstås centersidan då både Mattias Nilsson och Elias Edström är indisponibla den här veckan.

Därför känns det skönt att Troja agerade under det rådande skadeläget och lånade in fjolårets poängkung Carl-Johan Svensson från Grästorp. ”CJ” känner laget och kommer såklart att bli en viktig kugge i de kommande matcherna.

Även Agust Carlsson från Helsingborg, som kom nia i poängligan med 17 poäng (9 mål+8 assist), kommer att lira med Troja i premiären.

Skövde borta i premiären och Vimmerby hemma på torsdag är normalt uppgifter Troja ska ro i land.

Ni kommer väl ihåg låten? ”Inget stoppar oss nu”...

Så här tippar jag allettan södra slutar.

1) Troja. Vann södra serien och det bör ha stärkt gruppen en hel del. Bredaste truppen och CJ·s inhopp ett lyft. Hemmastarkt.

2) Borlänge. Vann västra serien överlägset. Skrällde förra säsongen och nådde överraskande kvalserien. Är inte sämre nu.

3) Kristianstad. Ledde södra serien länge, men schabblade bort seriesegern i slutomgångarna. Hur har det påverkat gruppen?

4) Mariestad. Slutade tvåa i västa serien. Ett fysiskt och hårt arbetade gäng som där ex-trojanen Oskar Norlöv gjorde 16 mål.

5) Kallinge-Ronneby. Knep sistaplatsen till allettan i sista omgången. 22 nya spelare inför säsongen, men kan överraska.

6) Vimmerby. Trea i södra gruppen. Visade kapacitet och slog både Troja och Kristianstad på bortais, men är lite för ojämna.

7) Nybro. Fyra i södra gruppen. Tillbaka i finrummet och den klassiska klubben har något på gång. Bör kunna nå playoff.

8) Lindlöven. Trea i västra gruppen. Ett helt oskrivet blad, men tränaren Jussi Salo hyllas dock för sitt offensiva spelsätt.

9) Skövde. Fyra i västra gruppen. Tränaren Tomas Kempe är slug och målvakten Marmenlind lovande. Men truppen känns tunn.

10) Kumla. Femma i västra gruppen. Gunnar Leidborg i båset borgar för en tät defensiv. Kan skrälla hemma. Tuffare borta.

PL-fotbollen rullade vidare under annandagen, men Tottenham kliver inte in i elden förrän på onsdag borta mot Southampton. En lurig match - som dessutom är den sista för året för Spurs - men med rätt inställning och inte julmaten satt sig på fel ställe borde det vara en hygglig segerchans.