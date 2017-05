Bolmsö skola har passerat bäst före-datum och nu råder diskussionerna om var, när och hur detta ska lösas.

Därför bjöd Centerpartiet Bolmsö, Tannåker in till ett dialog- och visionsmöte på Bolmsö skola. På plats var Stefan Willforss, ordförande Barn och utbildningsnämnden, Kent Danielsson, ordförande Miljö och bygg, Sockenråden Tannåker och Bolmsö samt Föräldraföreningen. Att intresset var stort visade sig då 45 personer kom till mötet för att diskutera framtiden för Bolmenbygden.

– Det är mycket som ska falla på plats innan vi kan starta ett bygge. Det vi vet är att det bästa vore om vi kunde utnyttja den skolan som nu finns tills en ny är klar. Att renovera är dyrare än att bygga nytt, säger Willforss.

Måste tänka helhet

– Det är väldigt mycket som man måste beräkna in då vi vill göra rätt från början. Vi måste tänka helhet. Vi har också en prioriteringsordning att ta hänsyn till. Många av våra skolor är lika gamla och behöver var och en rustas upp. Jag kan inte lova hur många år det tar innan en skola finns på plats, allt måste få ha sin gång, säger Willforss.

Önskelistan sträckte sig däremot längre än bara till att ha en skola i upptagningsområdet. Ytterligare ett stort problem framkom i att det saknas behöriga lärare i skolan.

– Vi har 34 elever som går i Bolmsö skola plus att förskolan också är full, vi ökar hela tiden i antal och behöver tänka på framtiden nu. En viktig sak att lösa är att arbeta för att kunna bygga fler bostäder här. Det är många knutar som måste lösas och det är också därför som vi har bjudit in till detta möte. För att ta vara på det engagemang som finns och tillsammans försöka skapa den bygd som vi vill ha, säger Anders Jannesson (C).

En politisk angelägenhet

En av mötesdeltagarna menar att det är mycket som behöver tänkas till om vad det gäller Bolmenbygden.

– Skolan är jätteviktig för att bygden ska leva men vi måste tänka längre. Vi behöver fungerande vägar, en affär, en camping och restaurang. Vi har så mycket att erbjuda där vi befinner oss och vi måste kunna tillmötesgå de som bor här och kanske vill flytta hit, turismen är också viktig. Detta är inte frågor som handlar bara om Bolmenbygden, detta rör Ljungby kommun. Politikerna måste hjälpa till för att skapa de rätta förutsättningarna för att gynna bygden.

Eniga var alla som var på mötet att det är givande då de kan träffas och diskutera och få klarhet i saker, även om allt inte klarnade denna kväll.