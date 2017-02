I början av december rådde lite av en krissituation i Älmhult. Ärendet om en vattenläcka som började i Klöxhultsområdet växte och spred sig till stora delar av tätorten. Vattentornet tömdes, och flera kommuninvånare märkte av ett lågt vattentryck och missfärgat vatten. Kommunen uppmanade dessutom Älmhultsborna att inte diska, tvätta eller duscha. Läckan hittades så småningom på Stenas område, och det visar sig även att de får stå för kostnaden.

Fredrik Danielsson, produktionschef på tekniska förvaltningen, menar att de beställde reparationen och att läckan fanns efter vattenmätaren på deras mark. Den exakta summan är inte riktigt fastställd ännu då kommunen inte har fått allt underlag från underleverantörerna för faktureringen.

– Om det är egna projekt står vi för kostnaden men om det är på en privat fastighet är det den enskilde som få betala, berättar Danielsson.

– Bara under förra året hade vi 27 läckor på huvudledningarna. Det är rekord med tre stycken, säger han.

Rekordår

Vad gäller servisläckor, alltså läckor på rören fram till fastigheterna var det 16 stycken under förra året, vilket också är rekord.

Danielsson berättar att det dessutom var ovanligt många entreprenörer som grävde av ledningarna.

– Det var elva stycken och det var rekord det också, säger Danielsson, och fortsätter: 2016 vad det sämsta året om man tittar till vattenläckor.

Fortsatta problem

Det extrajobb som det medförde kostade närmare en och en halv miljon kronor under förra året.

Hittills i år har det rapporterats om tio läckor, varav flera stora läckor. Fyra av dem har inträffat på privat mark. Generellt är siffran för trasiga rör på privat mark hög. Och Danielsson förklarar det med att väldigt många har sysslat med byggprojekt och liknande på den egna fastigheten på senare tid, vilket har resulterat i avgrävda ledningar.

För att råda bot på detta har de vidtagit en del åtgärder under 2016. Det handlar främst om renovering av ledningar, bland annat i Diö, vilket kommer att fortsätta under det här året. Norra Esplanaden är ett annat exempel som de ska arbeta med 2017. Källargatan, Prinsgatan och Bäckgatan är andra prioriterade områden. Det finns dock inte några beslut på de sistnämnda ännu. Men Danielsson tror att det kommer att ske under året.

– Jag hoppas att det kommer att synas i statistiken, säger han.

Du har tidigare sagt att vissa ledningar var uttjänta redan för 30 år sedan. Nu har ni vidtagit vissa åtgärder, har ni kontroll på ledningarna idag?

– Det är till viss del under kontroll. Men vissa områden är mer angelägna än andra, säger Fredrik Danielsson.