Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör varje år en mätning av kvaliteten inom landets kommuner.

Resultatet från 2016 presenterades på kommunstyrelsens möte på tisdagen.

Ljungby utmärker sig framförallt med bra resultat när det gäller skola. Men också med låga värden på bemötande och många barn per personal i förskolan.

Bra skolresultat

En av de goda skolresultaten är kostnaden per betygspoäng som i Ljungby kommun är betydligt lägre än i många andra kommuner. 343 kronor kostar ett betygspoäng här jämfört med exempelvis Sorsele som ligger längst ner på listan med 695 kronor. Det gör att Ljungby hamnar på plats 47 på listan, med 39 kronor lägre kostnad än medelvärdet.

– Det betyder helt enkelt att vi har bra personal, säger Magnus Carlsson (S) som är 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunen får även bra resultat när det gäller andel elever i årskurs sex som är godkända i alla ämnen, 84 procent jämfört med medelvärdet på 78 procent.

– Skolans resultat är väldigt roligt att det är så bra. Det betyder att vi har rätt budget och en bra lärarkår som lyckas lära ut på ett bra sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Magnus Gunnarsson (M).

Inget bra bemötande

Ett resultat som däremot sticker ut på ett negativt sätt för Ljungby är kommunens bemötande till medborgarna när de hör av sig via telefon.

– Mätningen visar att man får svar eftersom vi har bra resultat på tillgänglighet. Men bemötandet måste vi prioritera och jobba med. Jag tror att mycket är en kulturfråga och att vi behöver jobba med vår värdegrund, säger kommunchef Jonas Jönsson.

Bemötandet har mätts genom att total 54 samtal ringts till kommunen under en tremånadersperiod. I bedömningen värderas hur tillmötesgående, trevlig och hjälpsam personalen är. Där hamnar Ljungby nästan längst ner i listan med kommuner, plats 180.

Kommunens personal

Kommunen hamnar också lågt i mätningen av antal barn per personal i förskolan. Ljungby har i snitt 5,6 barn per personal. Vilket gör att man hamnar runt plats 200 av 300. Arvidsjaur som har lägst antal barn per personal, 3,8 stycken.

Vad som utmärker sig extra positivt sett till personal i kommunen är antalet olika vårdare som besöker en person med hemtjänst under en tvåveckorsperiod. Där har Ljungby har ett snitt på 13 personer 2016. Vilket är en förbättring från 2015 då motsvarande siffra var 17.

Även handläggningstiden för ekonomiskt bistånd har förbättrats stort med en väntetid på i snitt 12 dagar under 2016 jämfört med 27 dagar 2015.

– Handläggningstiden är något som vi jobbat hårt med och det är roligt att se att idogt arbete gett resultat, säger Jonas Jönsson.

Resultatet har just kommit till kommunen och innan man går vidare kommer man att göra en djupare analys för att sen komma fram till vilka åtgärder man vill satsa på.