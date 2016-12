Butiken stänger och personalen får sluta

Det var i maj som beskedet om att Öob lägger ner sin butik i Ljungby nådde butikens anställda.

Orsaken var bland annat att Thorland Properties Klockaren AB som äger Öob:s butikslokal beslutat att riva lokalen och bygga bostäder på tomten.

I kombination med vikande försäljning ledde det till att ledningen för Öb beslutade att stänga butiken och att inte öppna någon annan i Ljungby, iallafall inte i dagsläget.

Fått jobb

Elvesa Jujic som är en av de som jobbat längst i butiken jobbar en av sina sista dagar denna vecka.

– Det är ju jättetråkigt. Nu är det bara idag och imorgon sen är det slut, säger hon när Smålänningen träffar henne i butiken på torsdagen.

Elvesa Jujic berättar att det är sex fast anställda som nu kommer att få sluta och ett antal timanställda som också berörs.

– Men det har löst sig för de flesta, de har hittat andra jobba här i Ljungby, berättar Elvesa Jujic.

Camilla Salomonsson som är affärsutvecklare på ÖoB säger att man inte kommer att öppna en ny butik i Ljungby som det ser ut nu, men att man inte stänger några dörrar för framtiden.

Plan för bostäder

Thorland Properties som äger lokalen planerar att bygga hyresbostäder med affärslokaler i bottenplan.

Den ursprungliga målsättningen var att de nya bostäderna skulle stå klara vid årsskiftet 2017-18. Men idag berättar Ulla Gunnarsson på miljö- och byggförvaltningen att det antagligen kommer att dröja ett år från idag innan de kan börja med själva bygget.

– Vi har fått in ritningar på förslag från fastighetsägaren och just nu jobbar vi på att göra en ny detaljplan för området. Förhoppningsvis blir detaljplanen klar under sen höst 2017 och om ingen överklagar så kanske de kan börja bygga under våren 2018, säger Ulla Gunnarsson som är planarkitekt på Ljungby kommun.