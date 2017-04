Det som tidigare hette Musikskolan har utvecklats och går numera under namnet Kulturskolan. Under 2017 står dans för första gången på listan av ämnen som skolan lär ut – allt i kommunal regi.

– Jag tror att det är få kommuner i Sverige som inte har kulturskola, så det var verkligen på tiden, tycker LindaMaria Hagård – Kulturskolans danspedagog.

Dans som instrument

Musikskolan i Ljungby har funnits i över 50 år, men ville du uttrycka dig i en annan form av konst fick du söka dig till andra ställen. Det ska det bli ändring på nu. I år är dansen nytt på programmet, och tanken är att Kulturskolan så småningom även ska kompletteras med bild och form samt drama.

– Jättebra. Dansen är ju mitt "instrument", säger LindaMaria.

Under torsdagen gjorde hon sitt första besök på en skola i Ljungby kommun – för att låta eleverna prova på och lockas till dansen. Att starten dessutom skulle ske på Lidhults skola, där LindaMaria inledde sin egen skolgång, var så klart lite speciellt.

– Jag har inte satt en fot här sen jag slutade skolan, det har verkligen blivit fint här.

Koreograferat nummer

Och hon togs väl emot av skolans elever, både från årskurs 2 och årskurs 6 som haft dagens två första pass.

– Jag har fått ett fantastiskt bemötande. Det är ofta svårt att få alla med sig, det är en del som inte vill dansa först, men alla har gett det en chans.

Årskurs 6 gör ett koreograferat dansnummer till årets melodifestivalvinnare Robin Bengtssons "I can't go on". Alla hänger med. Till och med killarna som ofta brukar vara svårflörtade när det kommer till den här typen av aktivitet. Och roligt ser de ut att ha, så mycket att några elever lägger till egna textrader för att hålla rytmen.

Många dansstilar

Kulturskolan riktar sig främst till barn och unga. I ämnet dans får deltagarna prova på olika stilar som showdans, balett, street och modernt. Det finns även möjlighet att fördjupa sig i en eller flera stilar. Det arbetas även med teknikträning och koreografi.

Kulturskolan ska syfta till att utveckla individen och ge barn och unga bildning, men den blir även en plats för social gemenskap och integration.