De sjöng i ett i över en timme

Det var Per Gunnar Pettersson som kom på idén att sjunga igenom psalmerna i psalmbokens första del en efter en, under fem tillfällen och på runt en timme per gång.

– Vi ska sjunga 65 psalmer här i dag, berättar kyrkoherde Marcus Lejon, som precis som Per Gunnar passade på att berömma de 60-talet personer som samlats i kyrkan.

– De bjuder på fantastiskt bra sång!

Högt tempo

Utöver kyrkobesökarna i bänkarna fanns kyrkokören Mixturen på plats.

Några av de som samlats i kyrkan hade tänkt till lite extra och tagit med sig vattenflaskor, som nog kom väl till pass.

För att hinna med alla psalmer var tempot högt, och det bläddrades snabbt framåt i psalmboken.

Endast vid ett fåtal tillfällen greppade Per Gunnar Pettersson mikrofonen, och då mest för att tydliggöra vilken vers som gällde eller någon annan detalj som var bra att känna till.

Besökarna fick dock lite kort information när det kom till den så kallade Mr Bean-psalmen, känd från TV och där Mr Bean väl inte riktigt har kontroll över sin röst…

– Håll ut länge på den sista tonen, var tipset från Per Gunnar.

Aldrig sjungit

Andra psalmer som sjöngs var Vilken vän vi har i Jesus, Så älskade Gud världen all och Vem är det som kommer på vägen.

Så var det plötsligt dags för dagens sista psalm, nummer 65 med namnet Omkring ditt ord, o Jesus.

Per Gunnar kan efteråt konstatera att tidsschemat inte riktigt höll, men är nöjd och glad ändå.

Lika nöjd är Marcus Lejon, som efter lördagens maraton erkände att det fanns några psalmer som han inte var vidare bekant med.

– Jag trodde jag kunde dem alla, men det var en handfull psalmer som jag aldrig har sjungit, berättade han.

Första av fem

Lördagens psalmmaraton var det första av fem. När det sista är genomfört så ska 325 psalmer vara genomsjungna.

Lördagen var också en kick-off för vårterminens musikverksamhet, och Marcus Lejon avslöjar att det kommer att bli ännu ett nytt inslag under våren, i form av en minifestivai i månadsskiftet mars/april.

Till festivalen, som ska pågå i fyra dagar, är flera av landets främsta organister inbjudna att delta.

Även det andra psalmmaratonet blir en lördag, den 18 februari.