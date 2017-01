Den perfekta avslutning på julen

Ett perfekt avslut på julen kan vara att gå på nyårskonsert, och Södra Ljungas och Goif Lings egen variant lockade som vanligt många besökare.

En trogen gästartist på konserterna är Johnny Eliasson, tidigare medlem i dansbandet Soundix, som även i år fanns på plats, och som nog inte gjorde någon besviken med sin sång.

Bra blandning

När du går över floden och I mina skor var två av många bitar som Johnny bjöd på denna kväll.

Om Johnny stod för det traditionella och trygga stod kanhända Elin Holm, Nadja Håkansson och Matilda Stjernkvist, alla unga och lovande lokala artister, för det lite modernare.

Elin och Nadja framförde till exempel Sverige, skriven av Jocke Berg, och Sandy Thoms I wish I was a punkrocker, medan Nadja bland annat bjöd på Someone like you.

Speciell version

Medverkade gjorde även Hamneda-Södra Ljunga kyrkokör, med Johan Gustafsson vid pianot. Den som lyssnade noga på deras version av Nu tändas åter ljusen i min lilla stad märkte nog att sången faktiskt handlade om Ljungby… För nog är det här och ingen annanstans som Roddys konditori är beläget?