”Det fanns så många andra bättre prestationer...”

Jag erkänner, jag var en av dem.

Inte för att Fredricson inte förtjänar priset.

Han är lika mycket värd det som alla andra nominerade.

Men när till och med Fredricson själv säger följande på scenen efter att ha mottagit priset, då är det något som är fel.

"Det här priset visar hur stort ridsportsintresset är i Sverige. Och det visar framför allt hur handlingskraftiga hästfolk är. Ni är vana att jobba riktigt hårt för att få det ni vill. Och här står jag, tack för det."

Är det verkligen "folkets" pris som vi pratar om då?

Och är det verkligen den bästa idrottsliga prestationen som ligger till grund för hur människor röstar?

Återigen, jag har ingenting emot hästsport i allmänhet eller Fredricson i synnerhet, men detta är en kupp á la Rolf-Göran Bengtsson.

Kommer ni ihåg när han fick Jerringpriset 2011?

Han vann priset eftersom hästfolket i Sverige satte i system att rösta på honom.

Det är samma sak som har hänt i år.

Peder Fredricson vann med hästlängder, för att uttrycka mig fyndigt, på grund av att människor med lika intresse ville att han skulle vinna.

För i ärlighetens namn var det inte Peder Fredricson och hästen All In som stod för den bästa idrottsliga prestationen under 2016.

Ett annat år hade Fredricsons seger kanske inte ifrågasatts så hårt. Då hade kanske även den publik som inte har hästsporten som intresse också kunnat köpa den nyaste Jerringpristagarens jordskredsseger.

Men 2016 bjöd på så mycket med än ett fantastiskt OS-silver i hästhoppning.

Det bjöd på ett OS-guld på världsrekordtid i en simbassäng, ett oväntat OS-guld på cykelsadeln i kuperad terräng och Sveriges första Majorseger på nytt banrekord bland bunkrar och greener.

Hade den bästa idrottsliga prestationen legat till grund för Jerringpriset hade någon av Sarah Sjöström, Jenny Rissveds eller Henrik Stenson vunnit.

Utan tvekan.