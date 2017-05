El Clásico de Sunnerbo i början på 80-talet. Ljungby mot Strömsnäsbruk. Det var ett derby på riktigt.

Göran Hagberg vs. Lasse Nordin. Det var Guardiola mot Mourinho i lokal version. Denna krönika är en hyllning till dem.

Göran Hagberg och Lasse Nordin kom ungefär samtidigt som tränare till respektive klubbar. De var båda två gamla målvakter på elitnivå. Hagberg dessutom landslagsman och truppmedlem i två VM-turneringar. Båda var enorma vinnartyper. De var i samma ålder.

Att de inte gillade varandra (förhoppningsvis bara i fotbollssammanhang) är snarare ett understatement.

Den förste av dem som jag stötte på var Lasse Nordin. Han kom till Alvesta GoIF som nyförvärv 1978. Jag var junior och med i A-truppen.

Att vara junior i en trupp med seniorer på den tiden var inte alltid enkelt. Man skulle veta sin plats. Det var inte bara att komma in och tro att man skulle ha samma rättigheter som alla andra.

Lasse var ett undantag. Han var mycket sympatisk mot oss yngre. Han frågade hur man mådde och han brydde sig verkligen. Tänk att jag kommer ihåg detta nästan 30 år senare.

Vi hade alltid en bra relation, även under Los Clásicos.

Göran Hagberg kom till Ljungby IF 1983. Han var väldigt proffsig och fick sin omgivning att bli likadan. Jag lärde mig mycket av honom som jag haft nytta av som tränare.

*Han drev på om en renovering av omklädningsrummen och när helgen kom var han den förste som stod där med målarpenseln redo.

*Han såg alla B-lagsmatcherna.

*Han såg våra motståndare spela och de var noggrant kartlagda.

*Han var tidigt på plats till träningen.

Vi spelare blev likadana. Vi följde hans exempel.

Hagberg var tankspridd. Jag åkte med honom till tidiga lördagsträningar under några månader, innan jag flyttade till Ljungby. Jag hörde alltid när han kom eftersom han alltid körde förbi huset i högsta fart, tvärbromsade och backade tillbaka!

En gång, klockan nio en lördagsmorgon, steg han bara in i huset. Min mamma stod i köket, klädd i ett nattlinne. Hon hade aldrig träffat honom.

Hagberg sa bara: -Var är toaletten? Jag ska ha lite rakvatten.

Det var sådan han var. Alltid sig själv.

När vi var i London med laget så skulle Göran beställa in notan vid ett restaurangbesök.

-The note! I want the note!

Hagberg och Nordin gjorde ett enormt jobb i sina klubbar. Lasse gjorde Strömsnäs till ett modernt lag. Han var före sin tid i lokalfotbollen. 4-4-2 hade slagit igenom med IFK Göteborgs framgångar internationellt och SIF spelade likadant, enormt bra organiserade och svåra att möta. De gick långt i Svenska cupen med segrar mot Helsingborg och Mjällby och pressade Elfsborg hårt.

Skulle tro att de varit ett topplag i division 2 med dagens mått.

Göran tog efter, så inför hans andra år i klubben började vi spela likadant som Strömsnäs, 4-4-2, press och understöd. Alla sådana lag skulle ha en bollmottagare längst fram. Det passade mig bra. Strömsnäs hade Peter Jansson, som dessutom var enormt bra i luften, det var inte jag. Jag hade bättre fötter än han.

Los Clásicos var stenhårda, lagen vann sina hemmamatcher.

Egentligen var Strömsnäs bättre de här åren men det var LIF som vann serien 1984, division 4 sydvästra, och gick upp i landets tredje division. Vi hade en enorm lagsammanhållning och tåga, antar att det var det som gav oss seriesegern, och lite tur.

Det hade nämligen räckt med seger för Strömsnäs i sista omgången mot bottenlaget Älmhult men ÄIF krigade stolt för klubbmärket och 1-1 räckte för att seriesegern skulle firas i Ljungby.

Det var tuffa derbyn på den tiden, spelarna sålde sig dyrt, stoltheten förbjöd något annat. Numera är ett derby en match som alla andra, förutom för de äldre supportrarna.

Det är spelare som spelar i ett lag ena året för att nästa år spela i det andra. Det är inte direkt för klubbens färger de spelar. De spelar för sig själva.

I torsdags spelades ett sådant derby. LIF uppträdde som ett pojklag och Älmhult körde över oss i andra halvlek.

Skulle tro att det mest var för att de var revanschsugna efter två förluster, inte så mycket för att det var ett derby.

Dock spelade Älmhult denna gång lite som i derbyna förr, tufft och aggressivt och vi var chanslösa. De gjorde det bra med Kalle Johansson som suverän dirigent.

Pratade med Simon Sjöfors innan matchen om hur det var förr i de här matcherna (även om han fortfarande är junior jämförelsevis). Vi var överens om att det var betydligt tuffare. Med dagens kortviftande domare hade det inte varit många spelare kvar på planen.

Ta bara en sådan Älmhultslegend som Bosse Gus. Han tog inga fångar. Eller LIF:s Olle Eriksson. Sådana lokala spelare finns inte längre. Urstarka, kroppsarbetare.

Fast denna krönika var en hyllning till Göran Hagberg och Lasse Nordin. Två legender i Sunnerbofotbollen.