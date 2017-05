Anne-Marie Björstrand är född i Tornedalen men kom tidigt till Småland. Naturen har spelat en stor roll som inspirationskälla.

Hon är bosatt i Svanaholm i Gislaveds kommun, med utsikt över sjön Bolmens vattenyta.

– Det är en inspirerade miljö. Där kan jag gå i vår trädgård och inspireras av blommor och bin. Kanske hittar jag en rostig bit som jag kan använda till något.

Ateljén är inrymd i huset i Svanaholm.

– Det stora rummet har fått bli min ateljé. Det är högt till tak och bra ljus och fri sikt till sjön, berättar hon.

Växter och djur

Anne-Marie Björstrand började måla i olja när hon var mycket ung, men det finns fler verk än oljemålningar på utställningen. Hon gillar växter och djur, stora och små. Allt från små bin till stora elefanter.

Den egna katten Nisse finns med på åtminstone ett av verken på utställningen. Det är på ett av tre verk som alla är inspirerade av den engelske poeten John Keats dikter som Nisse tittar fram. John Keats föddes i slutet av 1700-talet. Han avled bara drygt 20 år gammal, men hans dikter är mer populära nu än under hans egen tid.

– Jag har döpt de här verken efter några dikterna, "Ode to Melancholy", "Ode on Indolence" och "Ode to a Nightinggale".

Det är på det sistnämnda verket katten Nisse tittar fram och näktergalen finns där i en annan fågelskrud.

– Just de tre tavlorna har jag målat med kniv i stället för pensel, berättar Anne-Marie.

Färgstark utställning

"En salig blandning" är en mycket färgstark utställning.

– Jag gillar färg. En del skall tolka in så mycket mörkt och eländigt i sina konstverk, men jag tycer att det finns tillräckligt mycket tråkigheter bara man tittar på Aktuellt.

Nyligen deltog Anne-Marie tillsammans med en del andra konstnärer på en utställning under konstrundan på Österlen. Vid ett tillfälle, men det är många år sedan, har hon också ställt ut i Ljungby på Gamla torg.

Ljungby konstförening arrangerar utställningen, och föreningens ordförande Björn Gullander kan konstatera att man tidigare inte har haft så många utställningar som just nu.

– 2015 ansvarade föreningen för fem utställningar, i fjol var det åtta och i år blir det faktiskt elva, säger han. Aldrig tidigare har så många lokala och regionala konstnärer fått möjligheten att ställa ut i Ljungby.

Konstföreningen har numera utställningar i såväl Ljungby konsthall i biblioteket samt på konstväggen i Ljungby Arena.

Utställningen "En salig blandning" pågår till 3 juni.