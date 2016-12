Energichefen vill elda en kritisk rapport

Fastighetsägarna har på nytt gjort en undersökning där man har synat utsläppen från 60 fjärrvärmeverk i landet.

Högst upp på värstalistan över de med högst utsläpp av koldioxid ligger Ljungby Energi med 186 gram per genererad kilowattimme. Därefter kommer Uppsala och Västerås med 181 och 162.

Det kan jämföras med exempelvis Tyresö och Haninge med noll gram. För de eldar enbart med skogsmaterial.

– Ljungby Energi marknadsför fjärrvärmen som ett miljöklokt val, men tyvärr har Ljungby Energis förbränning av hushållsavfall och träbränslen inte visat sig vara det mest miljövänliga, säger Elenor Cserpes, näringspolitiskt ansvarig inom Fastighetsägarna Syd.

Hon uppmanar bolaget att lära av andra verk, som lyckats minska sina utsläpp.

Glödgande arg

Det här får Bo Schönbeck, vd för kommunala Ljungby Energi, att koka av ilska.

– Den rapporten ger jag ingenting för, den vill jag elda upp, säger han.

Vill man, påpekar han, ha ett gott exempel så kan man gå in på Naturvårdsverkets hemsida. Där presenteras fjärrvärmen i just Ljungby som en positiv satsning. Inte minst har utsläppen av koldioxid minskat med 13 600 ton per år.

– Rapporten tar inte hänsyn till helheten. Man tittar bara vad som kommer ut ur skorstenarna. Och man vet inte vad man pratar om, säger Bo Schönbeck.

– Ska vi prata om klimatet så ligger vi i stället i toppen!

Beräkna helheten

Han menar att soppannan är bättre än en biopanna, att förbränningen egentligen ger ett negativt tillskott av växthusgaser - även inberäknat den del som utgörs av torv.

För han räknar på ett annat sätt. Tidigare hade man, som det var tillåtet fram till början av 2 000-talet, lagt sopor på tipp och där framkallat jäsning och metangas. Denna extremt kraftfulla växthusgas hade så sipprat ut till atmosfären.

Omräknat till koldioxid så skulle tre gånger så mycket klimatfarliga gaser ha nått himlen jämfört med förbränning i och energiutvinning via soppannan.

– Förra året släppte vi ut runt 18 000 ton koldioxid men i princip tog vi bort 54 000 ton från soptipparna i regionen.

Antalet soppåsar

Den stora frågan är snarare hur många soppåsar per person en klimatmedveten planet har råd med.

– Ja, fast det är ju en annan fråga, säger Bo Schönbeck.

För övrigt kommer verket om ett halvår att sluta använda torv. Så mixen blir mest sopor, en fjärdedel flis och några procent pellets.