Den 1 februari 2016 lämnade Sverigeförhandlarna det historiska beslutet i Stockholm: det blir en västlig sträckning av höghastighetsbanan.

Den ska knyta ihop Stockholm, Göteborg och Malmö via Jönköping och är tänkt att stå färdig 2035.

Järnvägen ska gå nära Ljungby, men det är ingen station planerad här med stopp för höghastighetståget som går i 320 kilometer i timmen.

Men Ljungby har inte gett upp hoppet om att få en station för storregionaltåg som kan gå i 250 kilometer i timmen, även om inte heller det ingår i Sverigeförhandlarnas plan.

Kommunen har ändå fört samtal med Sverigeförhandlarna om en station i Ljungby och man är beredd att satsa 500 miljoner kronor på att bygga en station.

Blockerar höghastighetståget

Järnvägsexperten Per Corshammar från Lund har jobbat med järnvägsfrågor sedan 1994, bland annat på Trafikverket.

Han har varit konsult åt både Värnamo och Tranås när det gäller höghastighetsbanan.

Per Corshammar tror inte att Sverigeförhandlarna eller Trafikverket är intresserade av att Ljungby ska få en station för storregionala tåg.

– De regionala tågen blockerar ju höghastighetstågen och det vill man inte ha. När jag pratar med dem så känns det inte som att Ljungby har en chans, men Ljungby får inte ge upp. Slaget är inte förlorat för Ljungby än. De måste gå direkt på regeringen och påverka där, föreslår Per Corshammar.

Han tror att Ljungby mycket väl skulle kunna få en station med stopp för ett höghastighetståg per dag. Men han pekar på två saker som sätter käppar i hjulet för Ljungby.

– Vagnhärad med några tusen invånare ska få en station för höghastighetståg, det är ofattbart. Det är ju bättre med stopp i Ljungby än i Vagnhärad, jag föreslår att de tar bort Vagnhärad och låter Ljungby få en station istället och Ljungby borde ta upp det med regeringen, säger Per Corshammar.

En trimmad stambana

Den andra saken handlar om Ostlänken, som ska gå från Järna till Linköping och som kopplar samman höghastighetsbanan.

Per Corshammar anser att den är felkonstruerad och att den borde stoppas.

– Ostlänken blir som en trimmad stambana, de har valt fel tekniksystem och det gör att medelhastigheten blir så låg att man tappar 15 minuter jämfört med normala höghastighetsbanor, säger han.

Restiden mellan Stockholm och Malmö ska vara 2, 5 timme med höghastighetståget, med stopp i Värnamo, Hässleholm och Lund.

Men enligt Per Corshammar innebär de 15 minuter långsammare restiden på Ostlänken att man inte hinner stanna med höghastighetståg i Ljungby.

– Ostlänken är för långsam för att tillåta en station i Ljungby om man ska hålla restiden från Stockholm till Malmö. Det här borde Ljungby kommun säga till regeringen, det är ju oacceptabelt att Sverige bygger en av världens dyraste järnvägar med en så dålig prestanda att man inte kan stanna i Ljungby.

– I januari 2018 tar riksdagen definitivt beslut om höghastighetsbanan och Ljungby har bara två månader på sig nu att lämna in påståenden till Sverigeförhandlarna. Sedan är det för sent, påpekar Per Corshammar.