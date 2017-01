Socialnämndens ordförande Bo Ederström (M) fick under allmänhetens frågestund frågan från Anita Johansson, själv god man åt en ung flykting, om inte kommunen kunde låta ensamkommande barn, där man konstaterat åldern till över 18 år, få stanna kvar på HVB-hemmet under en övergångsperiod. Hon ville också veta hur kommunen jobbar för att förbereda ungdomarna på de beslut som väntar.

– Genom samtal och information om regelverket, svarade Ederström, som samtidigt höll med om att besluten ibland kommer med väl kort varsel.

Angående första frågan hänvisade han till Migrationsverkets anvisningar.

Även en av ledamöterna, Roland Johansson (ALT), hade en fråga till Ederström, och undrade, med hänvisning till de uppgifter om våld och kränkningar som framkommit, vad som egentligen händer på HVB-hemmen.

– Vi har samlat en väldig massa ungdomar och anställt personal på väldigt kort tid. Vi är medvetna om att det har varit problem, svarade Ederström, och betonade att åtgärder nu har vidtagits.

Utan bidrag

Matija Rafaj (S) undrade varför inte Ljungby kommun sökte pengar från Boverket under fjolåret. Svaret från kommunalråd Magnus Gunnarsson (M) blev att kommunen inte uppfyllde kraven, men att man förhoppningsvis kan söka bidrag i år.

Magnus Karlsson (S) var näst på tur upp i talarstolen, och han satte fingret på att allt inte gått rätt till då barn- och utbildningsnämndens senaste protokoll justerades.

Det gällde ärendet om återbetalning av förskoleavgift, där Melena Jönsson (SD) under mötet påpekade att pengarna borde återbetalas. Något yrkande handlade det dock inte om - ändå var det just så det framställdes i protokollet, som hon själv, samt ordförande Stefan Willforss (C), undertecknat.

– Hon sa att det var menat det som ett yrkande. Vi kan alla göra fel, och det var ingen som överklagade, klargjorde Willforss, men från S ser man allvarligt på frågan.

”Får det gå till så här? Vi trodde att justeringen var till för att säkerställa att det blir riktig information till våra medborgare”, frågar sig S-ledamöterna i BUN i en skrivelse.

Landsbygdsfrågan

Det blev också en diskussion om vad kommunen gör, och borde göra, för landsbygden. Värnamo sågs som en förebild, och Gunnarsson kunde berätta att det av den anledningen kommer att göras djupare jämförelser kommunerna emellan framöver.

Tryggve Svensson hade skriftligen ställt en så kallad enkel fråga till Marcus Walldén (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, angående Godsmagasinet och vilka förutsättningar som gäller för musikkåren.

Walldén redogjorde för turerna muntligen, medan Svensson begärde skriftligt svar.

Fullmäktiges ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) menade att något sådant inte behövdes. Till detta var Svensson skeptisk, och meddelande efter mötet att han kommer att överklaga.