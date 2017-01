Friskola måste vidta åtgärder efter beslut

I början av höstterminen 2016 tog Skolinspektionen emot en anmälan från en förälder till en elev på Virestad friskola. Ärendet gällde om skolan har följt regelverket kring kränkande behandling och rätten till stödinsatser.

Enligt anmälan ska eleven ha svårt med sociala sammanhang och kan lätt bli arg. Mamman som har gjort anmälan har begärt att eleven ska få undervisning i enskilt rum men lokalerna i sig kunde då inte tillgodose detta. Skolan får även pengar för resurslärare till eleven men den läraren har enligt anmälan varit till för hela klassen i stället. Mamman har även känt att väldigt mycket av ansvaret har hamnat på henne. Eleven ska dessutom ha blivit utestängd från vissa lektioner.

Aggressiv

Eleven började på den aktuella skolan redan i förskoleklass och då ska skolan ha fått vetskap om att eleven hade ett aggressivt beteende men inte några inlärningssvårigheter. Enligt skolan ska de ha gjort vissa anpassningar redan då för att skoldagen skulle flyta på så lugnt som möjligt för eleven. Efter att studieron i klassrummet blev störd på grund av eleven uppmärksammades detta och en resursperson tillsattes.

Eftersom att skolan inte ansåg att kunskapsinhämtningen var i fara gjordes inget vidare åtgärdsprogram. Men under våren 2016 kom skolan fram till att eleven bör få enskild undervisning. Under hösten samma år stängdes eleven av under en period då skolan inte kunde garantera andra elevers trygghet. Detta gjordes, enligt skolan, efter flera grova incidenter. Då fattades ett beslut om enskild undervisning och ett åtgärdsprogram upprättades.

Åtgärder

Skolinspektionen gör bedömningen att skolan har uppfyllt kravet på extra anpassning av undervisningen. Myndigheten menar dock att det bör göras en utredning eftersom det finns en risk att eleven inte kommer att nå upp i samma skolresultat i framtiden. De menar också att det krävs en utredning innan vissa insatser sätts in, vilket skolan nu måste göra. Skolan blir även förelagd att säkerställa den aktuella elevens behov ordentligt, de menar att det är en brist att detta inte är utrett som det ska.

Åtgärderna ska vidtas innan februari är slut. Skolinspektionen konstaterar även att det inte har skett någon kränkande behandling i det här fallet och skolan har inte heller brutit mot några regler kring arbetet mot kränkande behandling.