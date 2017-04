Den nya mötesplatsen bjuder på gratis aktiviteter alla vardagar. Här i samma byggnad finns även café Spiket, som säljer fika och bakar tematårtor.

– Jag är jättestolt över att kommunen vågade ta det här initiativet, säger säger Maria Stansert, integrationspedagog vid Mötesplats Godsmagasinet.

Verksamheten fungerar som en samlingspunkt för daglediga där de kan delta i aktiviteter, fika, spela spel och umgås.

– Vissa aktiviteter kan vara mer nischade och anpassade efter en särskild målgrupp, men alla är välkomna hit, säger Maria Stansert.

Vardaglig hjälp

Utöver aktiviteterna erbjuds hjälp med vardagliga saker som kan vara svårt att utföra på egen hand, till exempel att fylla i blanketter eller tips på hur du kan gå med i en förening.

– Tidigare i veckan kom en person som behövde hjälp med att skaffa bank- id, och då ordnade vi det tillsammans, säger Maria Stansert.

Mötesplatsen Godsmagasinet, påminner om ett medborgarkontor. Det är dock inte en myndighet, utan en verksamhet som jobbar med människors fritid.

– Vårt arbete inriktar sig till flera målgrupper, och det är frivilligt att delta här, säger hon.

Gratis aktiviteter

Aktiviteterna är kostnadsfria, för att alla ska ha samma chans att få vara med.

Just nu, jobbar Maria Stansert med att boka in fler aktiviteter, och har nyligen köpt in fler sällskapsspel för att locka hit fler deltagare.

– Torsdag nästa vecka, börjar vi med positiva tidningen. Deltagare på Godsmagasinet skriver positiva nyheter tillsammans med Jennica Jönnson som har startat tidningen. Det kan vara reportage eller att folk kommer med egna idéer. Vi kommer att träffas fem gånger här, säger Maria Stansert.

Framtiden

– Det är för tidigt att säga om det har fungerat bra, men alla som kommer hit är positiva, säger Maria Stansert.

Det är en nystartad verksamhet, och personalen förväntas vara lite i allt i allo när de hjälper deltagarna med vardagliga saker.

– Jag och min kollega Jan- Ingen Roubert, ska gå en utbildning i blanketter under våren. Det är servicekontoret som utbildar oss,säger Maria Stansert.

Projektet varar året ut, men Maria Stansert tror på en förlängning.

– Vi har pratat om den att starta den här verksamheten ett bra tag. Tidigare jobbade jag på ABF, och då diskuterade vi vardagliga saker som man kan få hjälp med. Nu, är vi här och hoppas på att få stanna kvar längre. Behovet finns, och många människor är ensamma i dag, säger Maria Stansert.