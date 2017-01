Med sin ”Adam Jensen - Sandcastles (ToWonder x Severo Remix)” har de tagit många lyssnare med storm och nu fortsätter de att växa. Nu med låten ”Stanaj Romantic (NOTD Remix). Lyssnarsiffran på Spotify är upp i nio miljoner och även på Youtube har den nått ut med 100 000 lyssningar.

För att bena upp det så bildar de tillsammans NOTD, var för sig är Tobias artistnamn ToWonder och Samuels är Severo.

Packar väskorna

Smålänningen pratar med Tobias Danielsson som snart packar resväskorna för att bege sig till Washington och New York i USA. På schemat står bland annat att träffa hans och Samuels manager. Samuel kunde tyvärr inte åka med denna gång men det är inte omöjligt att de får fler anledningar att åka dit.

Hur gick detta till?

– Det var med "Adam Jensen - Sandcastles (ToWonder x Severo)" allt började, det var via den vi fick vår manager, som även är Adam Jensen's manager. På Sandcastles (ToWonder x Severo Remix), har vi fått totalt över 13 miljoner lyssnare över både Spotify, YouTube och SoundCloud sammanlagt. Men Stanaj - Romantic (NOTD Remix) är vår senaste låt med duon NOTD. Det är honom som jag kommer att träffa nu och bland annat sitta med i en studio och vara med och producera samt träffa en sångare, säger Tobias.

Musiken är med Tobias och Samuel var de än går, just nu pluggar de båda programmet Musikproduktion på Academy of Music and Business, estetisk linje i Tingsryd. Det var där de två synkades ihop i musiken och började producera tillsammans.

Ett luckorus

Allt började med en låt som Tobias Danielsson gjorde under sitt musiknamn Towonder, låten heter Ookay- Thief Towonder remix. Samuel Brandt (Severo) hittade den på Youtube och efter det hittade Tobias och Samuel varandra i musiken.

– Musiken betyder verkligen allt för både mig och Samuel. När jag spelar och gör musik är det som att gå in i en helt annan värld. Jag känner bara ett stort lyckorus. Att dessutom få denna uppskattning är nästan svårt att smälta men helt otroligt kul.

Både Tobias och Samuel spelar gitarr själva, men musiken de gör är mestadels datormixad.