Sölve Rydell tillhör en grupp entusiaster som nu forskar i Grands historia. Man samlar bilder, identifierar personerna på bilderna och samlar fakta om byggnaden, dess innehåll och de föreställningar och filmer som under mer än ett sekel visats på Grand.

Grand är ständigt aktuell, nu diskuteras bland annat när en planerad ombyggnad kan komma till stånd och i vilken regi verksamheten skall drivas.

- Vi gör inte det här för att vi tror att Grand ska rivas eller säljas. Vi gör det för att visa alla vilken fantastisk byggnad som står där mitt ibland oss med sin historia sedan november 1904. Och som självklart ska bli en lika levande kulturbyggnad i hundra år till.

Självklar plats

För många av medlemmarna i gruppen har Grand varit en självklar plats genom hela livet. Sölve Rydell bodde till exempel tvärs över gatan och har minnen hur han som barn kunde se rakt in i Grands kontor.

Inga-Lill Nordin har själv bott i byggnaden, hennes man Roger har visat film där under många år och Bengt Fagerholms mamma Bojan var primadonna på Grands scen under lång tid. Alla dessa och några till har stor kunskap om Grand och man söker nu samla all kunskap.

– Ljungby är fantastiskt väldokumenterad, säger Sölve Rydell. Här fanns tidigt flera fotografer och jag tror inte det finns många orter av Ljungbys storlek som är så väldokumenterade.

Arkivforskaren Carl-Magnus Gripenhed har hittat många tidiga fotografier och från glasplåtar gjort bilder från 1920-talet och framåt och nu försöker man få namn på personerna på bilderna.

Men alla personerna har inte gått att identifiera - ännu. Ett par bilder presenteras i samband med den här artikeln. Kanske är det någon av Smålänningens läsare som känner igen personerna på bilderna. Information om bilderna kan lämnas till Smålänningen eller till några av deltagarna i gruppen.

Många frågor

Många frågor finns också om Grand, till exempel varför balkongerna på båda sidor om läktaren sattes igen någon gång på 30-40-talen.

– Jag har själv inget minne av att balkongerna varit öppna, säger Sölve Rydell.

– Det kan ha varit av brandsäkerhetsskäl, säger Bengt Fagerholm. Det fanns nog ingen reservutgång från balkongerna.

Frågan får säkert sin definitiva lösning när gruppen kommit längre fram i sin forskning.

Kanske kan resultatet av Grandgruppens efterforskningar så smånningom bli en egen föreställning, med exempel på gamla revynummer och historik. Varför inte på invigningen när Grand renoverats?

Det kan bli en film om byggnadens historia - eller kanske en skrift. Historiken som nu plockas fram kan betyda mycket för Grands utveckling de närmaste 100 åren.

Grand är nu 113 år. Det visades film på Grand redan 1904, och även om Grand då saknade maskinrum och av biografforskare därmed inte klassificerats som biograf vid den tiden, så visades det i alla film på Grand samtifigt som Sveriges första biografer kom till.

1929 var ett märkesår i Grands historia. Då visades den första ljudfilmen i Ljungby. Flera gånger har Grand renoverats, och byggnaden har levt vidare som Ljungbys kulturcentrum genom alla år.