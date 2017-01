– Jag har inte upplevt att vi någonsin under denna tid haft massuppsägningar dock. Jag har fortsatt förtroende för berörda chefer utifrån de kontakter jag haft med verksamheten, säger Magnus Wallinder, Förvaltningschef på Socialförvaltningen, Ljungby kommun.

Har du haft vetskap om de här problemen och denna kritik om en icke fungerande verksamhet sedan ett år tillbaka? Om kritiken mot chefen på HVB-hemmet som påstås vara en stor skuld till att det blev massuppsägningar?

– Problem inom HVB-verksamheten, gällande mottagandet av ensamkommande flyktingbarn är inget som har varit okänt för mig. De har varit väl kända de senaste 1,5 åren utifrån att detta är den verksamhet inom socialtjänsten som haft de i särklass största utmaningarna att möta under denna tid. Under år 2015 tog Ljungby emot 122 ensamkommande barn jämfört med cirka 100 fler än året innan, till kommunen varav merparten kom efter augusti 2015. Under 2016 tog Ljungby emot totalt 13 ensamkommande barn. Verksamheten utökades i snabb takt, under hårt tryck med naturlig följd att både barn, medarbetare och självklart också chefer utsatts för stora påfrestningar. Att det inte skulle finnas problem under sådana förhållanden är en orimlig förväntan. I nuläget sker en kontinuerlig avveckling av antalet platser för anpassning till det lägre antalet asylsökande, säger Wallinder.

Stämmer det att du svarade att du skulle kolla upp det men att du också var tvungen att berätta kritiken till chefen som kritiserades?

– Jag vet inte vilken situation som avses här men rent generellt gäller att alla rapporter om att chefer inte fungerar väl, måste naturligtvis undersökas men i sådana fall är det självklart av stor betydelse för trovärdigheten i kritiken att den som framför den är beredd att stå för den inför chefen. Bevekelsegrunderna för att uttala kritik kan vara många och det är viktigt att båda parter har möjlighet att komma till tals för att inte missförstånd eller felbeslut ska uppstå.

Vad gjordes det för åtgärder efter den framförda kritiken och kan du förstå att de kände det som om de befann sig i en utpressningssituation när de fick till svar att de då var du tvungna att även berätta för den chefen som det gällde?

– Kritik har framförts i många olika situationer och av flera olika personer under de gångna 1,5 åren men för mig är det självklart att man måste vara öppen och beredd att stå upp för sina åsikter och upplevelser. Jag har svårt att se att det skulle uppfattas som utpressning att förvänta sig det. Det är en självklarhet för mig att man inte alltid kan vara överens, men det är inget farligt, bara nyttigt för en verksamhet och en förutsättning för ett framgångsrikt förbättringsarbete. Jag har rent generellt försökt hantera den påtalade kritiken i samtal med berörda chefer och alltid upplevt att jag och de har tagit till oss av kritiken i de fall det varit befogat.

Stämmer det att ni istället för att polisanmäla sönderskurna däck på två bilar, en tillhörande boendets chef och en tillhörande en annan person i personalen, valde att betala de sönderskurna däcken med kommunala pengar?

– I denna fråga har jag ingen information i dagsläget, men får be att återkomma då jag undersökt med berörda. Rent generellt gäller att anställda är försäkrade genom arbetsgivaren för olycksfall eller incidenter i arbetet men jag är osäker på om denna försäkring skulle täcka denna typ av situation.

Från ett annat håll framkommer det att det kan finnas främlingsfientlighet hos några av de anställda. Kan du kommentera detta?

– Jag har ingen kännedom om detta.

Hur kommer ni att gå vidare i detta angående den kritiken som har framkommit?

– Jag kommer att träffa all personal på alla boenden och har redan haft träff på ett boende, tillsammans med berörda chefer och fackliga representanter och därefter träffa anställda och placerade barn och unga i så kallat fokusgrupper för att få en beskrivning av läget utifrån de olika perspektiv man har som anställd respektive boende på hemmet. Därefter tas en handlingsplan fram för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett säkert och bra sätt, svarar Magnus Wallinder, Förvaltningschef på Socialförvaltningen, Ljungby kommun.