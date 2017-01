Intressant vecka som väntar

Efter att ha ”städat av” vår senaste bortamatch mot Kumla med en ganska gedigen laginsats och vinst så har vi satt oss i en bra situation inför vår kommande tidiga ”seriefinal” hemma mot Kristianstad på onsdagen och nästan dito borta mot Nybro på kommande fredagskväll. Eftersom det känns som att åtminstone två av lagen i serien är något bättre än de andra så tror jag att det laget som är jämnast i alla matcherna kommer att ta hem den åtråvärda förstaplatsen, det är jämnheten under hela serien som kommer att avgöra men en dubbelvinst i veckan hade såklart satt laget i en väldigt bra situation.

Läget i truppen är ljust nu och jag förväntar mig att vi kommer att ha fullt lag i veckan, först och främst på onsdagsmatchen. Alfred är tillbaka efter den skada som han fick i bortamatchen mot Lindlöven där han åkte på en rejäl ”bröstvärmare” eller open ice hit som det så populärt heter. Han har tränat för fullt den senaste tiden och är redo.

Sebastian Benker som saknades senast och låg hemma febersjuk när resterande laget var i Kumla, förväntas också vara redo för match igen mot Kristianstad. Just Benker är ju en spelare som vi vill ha frisk och skadefri nu efter att ha varit borta pga. den skada i lungan som han fick strax innan jul. ”Sebbe” är ju en så kallad notorisk målskytt som kan vara halvt osynlig i matchen, men ända ha gjort sitt obligatoriska mål när man summerar matchen. Kategorin ”game winning goals” i online statistiken summerar också hur viktigt målet du gör i matchen verkligen är och om just det målet är det matchavgörande. Där var ju Sebbe vår bästa spelare under höstserien med fyra stycken GWG trots att han var skadad under ett antal matcher. Det gäller inte bara att göra mål, de ska ju helst vara viktiga också och där har han en dokumenterad känsla för att hitta rätt.

På måndagskvällen tittade jag på idrottsgalan till och från och måste säga att det är en otrolig samling med intressanta idrottsmänniskor som flimrar förbi i tv-rutan. Det är många ansikten som man känner igen och förknippar med fantastiska framgångar inom olika årtionden och olika sporter.

Jag gillar ju att höra på de olika tacktalen där jag tycker att många av idrottsmännen är väldigt duktiga på att säga bra saker inför väldigt mycket människor, dels live, men också med vetskapen om att halva Idrottssverige också tittar därhemma i TV sofforna.

Mest intressant och klockren kommentar måste vara när Jenny Rissveds fick ta emot sitt pris för ”Årets Prestation” för sitt OS-guld i mountainbike. Som prisutdelare hade man valt den till Sverige invandrande Ami från Damaskus som i sin flykt från hemlandet simmade sju timmar i sträck i strömt medelhavsvatten med sin ryggsäck bunden kring midjan innan han nådde den turkiska kusten. När Jenny Rissveds ska ta emot sitt pris för årets prestation av just Ami utbrister hon spontant: ”När jag hör om vad du har gjort så helt ärligt så vet jag inte vad min prestation är i jämförelse med det… Stort!”. En fantastisk spontan kommentar som jag tycker tyder på en självinsikt över vad man är och vad man gör. Visst är idrottsvärlden väldigt stor, speciellt när det är de lite större mästerskapen som VM i någon sport eller OS. Men runt om oss pågår så många andra stora prestationer i samhället och världen och att en OS-vinnande 22-årig firad tjej överhuvudtaget reflekterar över det i denna stund gör ju att sympatierna för henne definitivt ökar från min sida framöver. Grymt!

Vi strävar vidare och konstaterar att vi har mycket intressant vecka som väntar oss!