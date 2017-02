Linnéateatern har under mer än 30 års tid satt upp musikaler och skådespel i Kronobergs län. Nästan varje år har teatern gjort en stor musikalsatsning . Höstens stora musikal blir alltså "Jesus Christ Superstar", som ges på Växjö Teater 11-26 november. Dessutom skall "Pelle Svanslös" spelas på samma plats under höstlovet.

Framöver kom teatern att ha auditioner så att rollerna kan besättas.

Många musikaler och operetter har satts upp i Växjö av Linnéateatern, och för 20 år sedan gavs en version av "Jesus Christ Superstar". Andra berömda musikaler som Linnéateatern spelat är "Hair" (1999), La Cage Aux Folles" (2000), "Cabaret" (2003), West Side Story" (2004), "My Fair Lady" (2006), "Chicago" (2008), "Sound of Music" (2010, "Cats" (2013), "Vita Hästen" (2015 och "Singin' in the Rain" (2016).

"Jesus Christ Superstars" skrevs 1970 av Andrew Lloyd Webber, musik, och Tim Rice, text. Den gavs först ut som ett album och sattes då också upp i en konsertversion i St Pauls Cathedral.

Året efter gick den först som musikal på Broadway och lite senare under 1971 nådde den Europa. I Sverige gjorde Bruno Wintzell huvudrollen som Jesus.

Snabbt skrev den in sig i underhållningshistorien och redan 1973 gjordes "Jesus Christ Superstar" som film med Ted Neeley i huvudrollen. Vid sekelskiftet kom den dessutom i tv-version.

Under senare år är det uppsättningen med Ola Salo på Malmö Opera 2008-2009 som låtit tala om sig mest. Ola Salo gjorde en ny översättning och spelade själv rollen som Jesus. Efter succé i Malmö flyttade den till Stockholm.

Och nu är det dags för Kronobergs län igen.