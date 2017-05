Den 13 maj ska Sveriges första hybridgräsmatta på Lagavallen invigas. Den nya anläggningen innefattar förutom hybridgräs även ny entré och entrétorg, tillgänglighetsanpassad huvudläktare, omklädningsrum, domarrum för att nämna några nyheter.

Kommunlagets spelartrupp: Eric Haraldsson Ryssby IF Kalle Wilhelmsson Guddarps IF Joel Lööf Agunnaryds IF Johan Palm Torpa IF William Nilsbeck Hamneda GoIK William Svensson Lagans AIK Omar Mosleh Lidhults GoIF Kushtrim Mehmeti Kånna IF Ida Salomonsson Ljungby IF Anna Sandell Ljungby IF Dragan Culibrk Ljungby IF Johan Karlsson Ljungby IF Linus Rosholm Ljungby IF David Rydh Ljungby IF

På invigningen ska tv-laget med sportjournalisten Patrick Ekwall i spetsen möta ett sammansatt lag med spelare från kommunens alla fotbollsföreningar.

I tv-laget finns spelare med en lång fotbollskarriär bakom sig, Pontus Farnerud, Peter Ijeh, Robert Prytz och Peter Wibrån är några som får testa på spel på hybridgräset. Laget består också av skådespelare, musiker och dokusåpaprofiler.

I kommunlaget är det spelare från Ryssby IF, Guddarps IF, Agunnaryds IF, Torpa IF, Hamneda GoIK, Lagans AIK, Lidhults GoIF, Kånna IF och Ljungby IF. Eventuellt kommer några representanter från näringslivet också att delta.

Utöver fotbollsmatchen kommer det också att vara miniturnering för flickor, ungdomsmatcher, Ljungby blåsorkester och drill uppträder, bollbinge och speedshooting.

Innan matchen är det en invigningsceremoni med kommunalråd Magnus Gunnarsson (M) och en pratstund med Svenska fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson.

Tv-lagets spelartrupp: Pontus Farnerud Före detta fotbollsspelare och landslagsman med ett förflutet i Landskrona, S Monaco, Strasbourg och Sporting Lissabon. Patrick Ekwall Sportjournalist Olle Sarri Skådespelare som är känd från Heja Björn och c/o Segemyhr Peter Ijeh Före detta fotbollsspelare i Malmö FF och IFK Göteborg Matias Concha Före detta fotbollspelare i allsvenskan och bundesliga. Numera sportchef i Östers IF. Robert Prytz Före detta fotbollsspelare och landslagsman, Malmö FF-legendar och utlandsproffs i bland annat Tyskland och Italien. Peter Wibrån Före detta fotbollsspelare i Helsingborgs IF, Hansa Rostock och Östers IF. Benny Mårtensson Före detta fotbollsspelare i Trelleborgs FF. Billy Landsowne Före detta fötobollsspelare i England och Sverige. Numera tv-expert. Dime Jankulovski Före detta fotbollsmålvakt med över 200 matcher i Gais Eric Hagberg Paradise hotel-vinnare och fotomodell med ett förflutet i Kristianstads FF. Jean-Pierre Marquez Dokusåpa-profil. Mario Jadonic Före detta fotbollsspelare i Assyriska FF. Michael Hansson Före detta fotbollsspelare i Helsingborgs IF. Said Legue Skådespelare och manusförfattare. Peter Fredén Tidigare dokusåpadeltagare. Stefan Örn Låtskrivare och musiker.

Efter invigningen är det en bankett i Ljungby arena där tv-laget är på plats för att mingla med Ljungbyborna.