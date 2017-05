Kommande säsong återfinns KF Ljungby i division 3.

En friplats som har gett nytändning i den tioåriga klubben.

– För en vecka sedan eller två var det ganska avslaget i klubben. Men sedan fick vi friplatsen och då taggade folk till och ville komma och spela, säger Aronsson och fortsätter:

– Vi har aldrig haft så bra spelare i klubben som vi har nu.

Makalös avslutning

Efter en makalös avslutning av serien i division 4, tog sig KF Ljungby förbi Älmhult i tabellen och skaffade det försprång som behövdes på fjärdeplatsen ifall något lag skulle tacka nej till spel i division 3.

När Alvesta och Moheda valde att slås samman kom den chans som KF hoppats på.

– Eftersom vi var det bästa laget i vår serie var det vi som fick chansen att gå upp. Vår avslutning på serien gjorde att vi fick denna plats, säger Aronsson.

Division 3-platsen har inte bara gett nya spelare till klubben.

Man har också fått in ett känt ansikte på tränarpositionen i Andreas Linnell som är tillbaka i klubben efter två år.

– Andreas var den första viktiga pusselbiten som skrev på. han är en stark ledare och det är nog avgörande för att vi har fått hit de spelare vi fått, säger Aronsson och fortsätter:

– Han är väldigt seriös och vill mycket. Det är allt eller inget med Andreas.

"Kände sug igen"

Linnell tillhörde Växjö Vipers organisation under förrförra säsongen och hade ett uppehåll från innebandyn under senaste säsongen.

– Jag hade hand om Vipers J18 och uppehåll i fjol, men när Tommy (Aronsson) ringde kände jag mig sugen igen, säger Linnell som hade anbud från fler klubbar.

– Det som avgjorde för KF:s del var att de tränar en gång i veckan plus match. Jag bor i Växjö och jobbar som säljare och kan inte lägga hur mycket tid som helst på innebandyn.

Många av spelarna på planen känner han igen från sin förra sejour i klubben.

– Det är fem-åtta spelare som är kvar sedan sist, kanske fler. Det är bra att man har fått behålla stommen och sedan har fått spetsa till det lite med de nya spelarna, säger Linnell.

Spelarna som har anlänt till KF inför kommande säsong är: Carl Arvidsson, Ljungby, Simon Rissler, do, Gustav Karlsson, do, Gustav Larsson, do, Anton Kroon, do, August Kroon, do, Martin Johansson, do, Mikael Andersson, Alvesta och Jim Bergenholts, comeback.

– Vi kommer att spela med ett lag i division 3 och ett lag i division 4 så det finns fortfarande platser kvar om någon är sugen på att spela med oss, hälsar Aronsson.