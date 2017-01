Killebergs tygbod får nytt fokus när Eva Borg tar över

I juli 2016 försattes Killebergs tygbod i konkurs. Därefter lade konkursförvaltaren ut bolaget till försäljning vilket resulterade i ett bud från Eva Borg.

– Hon [Reds anm. Den förra ägaren tillika vännen till Eva] ringde och frågade om jag kunde lägga ett bud, berättar Eva.

Rätt som det var hade taxichauffören Eva en tygaffär i sin ägo. Under hösten har hon sålt ut delar av sortimentet i tygbodens gamla lokal. Parallellt har hon hyrt in sig i en ny lokal under det gamla hotellet på torget. Föreningen Kviltänglarna, där hon är medlem, har hjälpt henne väldigt mycket med den nya verksamheten. De har organiserat tygerna efter bland annat gardintyg, möbeltyg och lapptäckstyg samt strukturerat möbleringen i lokalen.

– Jag ställde frågan och de blev jätteglada över att få vara med och organisera detta. Utan deras hjälp hade jag aldrig kunnat öppna i januari, säger hon.

Till en början kommer hon att jobba själv i butiken och ha öppet tre dagar i veckan då hon delvis ska fortsätta med jobbet som taxichaufför.

– Jag kommer att fokusera på tyger och tillbehör, berättar hon, och tillägger att på sikt kanske hon även ska börja sälja symaskiner.

Eva kommer även att sy upp kläder och göra diverse sömnadsarbeten. Hon har egentligen inte gjort något liknande tidigare, inte mer än att hon har sytt en del på hobbynivå och stått i butik en gång i tiden. Det som är kvar att göra innan söndagens öppning är några små justeringar i lokalen.