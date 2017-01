Konsert för Mot nya höjders elever

På torsdag den 19 januari anordnar Mot nya höjder tre konserter för lärare och elever i Kronobergs län.

Konserterna är en avslutning på höstterminen Make Sound Happen och riktar sig till de klasser som engagerat sig mest i Mot nya höjder under hösten.

Under konserterna bjuds det på uppträden av framtidens stjärnor från AMB, Feliks Parik från Idol, Bell Mothander och Linda Bengtzing. Till konserterna är cirka 1 300 elever från 51 klasser inbjudna.

För att övriga elever som också arbetat med Mot nya höjder ska få ta del evenemanget, kommer konserten att sändas live via Mot nya höjders hemsida.

Streamad konsert

– Genom att streama konserten live kan lärare och elever som inte är på plats ändå få en konsertkänsla i klassrummen och på så sätt kan fler ta del av terminens avslutning, berättar Marcus Brunskog, projektledare Mot nya höjder.

Under terminen har Mot nya höjder samarbetat med Academy of music and business, AMB, och konserterna kommer att hållas på skolan i Tingsryd.

För att alla klasser som är inbjudna till konserterna ska ha möjlighet att komma till Tingsryd, har Mot nya höjder fixat bussar som kör alla lärare och elever fram och tillbaka till skolorna.