Tidigare har Markaryds Showskola haft sina aktiviteter på sommaren. I år är det vårterminen som gäller och övningarna sker på fritidsgården Overground i Markaryd.

– Det blir som en terminsaktivitet istället. Så jag kommer att träffa barnen 12 gånger, 12 måndagar, och sedan den 29 maj så kommer det att bli föreställning här på Kulturhuset, säger Anna Hagsell.

Målgruppen är barn i årskurs tre till sex, som tycker om att spela teater, dansa och sjunga.

– Och i år så arbetar jag ihop med ABF.

Förra året skedde samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan.

Behövs i Markaryd

Anmälningarna kom in snabbt.

– Ja, jag fick in alla anmälningar på ett dygn. Jag gick ut med det i måndags och i går. Och på förmiddagen redan hade jag fått in alla. Så 14 elever kommer jag att ha.

Anna Hagsell är till vardags lärarstudent på Högskolan i Halmstad och vill i framtiden undervisa barn i mellanstadieåldern. I Markaryds Showskola kan hon redan nu använda sina pedagogiska lärdomar i praktiken.

– Jag brinner ju för det här. Jag tycker det här är så kul.

Hon säger att det nästan är som om hon själv skulle stå på scenen.

– Sedan vet jag ju att det behövs här i Markaryd.

Ska marknadsföra

Anna Hagsell är säker på att barnen tycker om showskolan. Hon får en viss stöttning från Markaryds kommun och hon har blivit tillfrågad av kommunen om hon vill starta något liknande för tonåringar.

Marknadsföring är dock viktigt. Detta trots det intresse som redan finns för Markaryds Showskola.

– Vi ska också ut och marknadsföra oss och showen under vårmarknaden, är tanken.

Anledningen till att övningarna sker på Overground, på Hannabadsvägen, är bland annat att där finns en bra danssal, med spegelväggar. När det sedan blir dags för barnen att visa upp vad de lärt sig, så får de stå på en scen i Kulturhuset.

– Det finns mer yta för lektioner där (på Overground) och det blir mer häftigt för barnen att komma hit (till Kulturhuset) till en scen.

I Kulturhuset finns visserligen en danssal sedan gammalt, men det utrymmet är nu upptaget av Idrottsmuseet. På Overground finns det däremot tillräckligt med utrymme.

Det är nu tredje året som Anna Hagsell leder Markaryds Showskola. Hon vill utveckla sin showskola varje år.

I år blir det alltså en terminsaktivitet istället för en sommaraktivitet. Det beror på att hon tycker att tiden i sommar inte kommer att räcka till för hennes ambitioner med Markarys Showskola.

Hon ville prova möjligheten att ha showskolan under terminstid. Eleverna hinner arbeta mer med sina nummer under terminstid, menar Anna Hagsell. Detta jämfört med om det hade varit upplagt under bara en sommarvecka, som tidigare år.