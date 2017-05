Ljungby är den mest internationella kommunen i Kronoberg sett till antalet exportföretag per capita, 1000 invånare.

I kommunen finns 146 exportföretag, vilket innebär 11 företag per capita. Älmhults kommun har 79 exportföretag, 4,75 företag per capita, medan Markaryd med 52 exportföretag kommer på en andra plats i statistiken, 9,1 företag per capita.

Det visar statistik från SCB och Business Sweden, som är en organisation som hjälper företag att komma ut internationellt och även hjälper utländska företag att utvecklas på den svenska marknaden.

Tillverkning och skog

Exportindustrin i Kronoberg kännetecknas av tillverknings- och skogsindustri i kombination med växande små och medelstora företag.

Sett till varuexportvärde per invånare så är det 173 000 kronor per capita i Kronoberg, vilket betyder en första plats i riket.

Även sett till importerande företag är Ljungby i topp,19,1 företag per capita, och där är det Alvesta som kommer på en andra plats.

Från år 2000 till 2016 har antalet exporterande företag i länet ökat med 38 procent till 846 företag.

Trendbrott

Efter en ökande export i flera år minskade exporten med 6,4 procent i Kronobergs län under 2016.

– Företagare i Kronoberg är optimistiska och trots att vi sett en viss nedgång är förväntningarna på tillväxt med draghjälp av omvärldskonjunkturen stora. Under de senaste åren har investeringstakten varit hög, kapacitetsutnyttjandet ökat och det märks att våra företagsledare är positiva inför framtiden, säger Karin Darlington, exportrådgivare på Business Sweden.