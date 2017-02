Arvid Holm och Christoffer Tegnander gick till Karlskrona HK, Oscar Almberg till Växjö Lakers, Felix Lidgren till Rögle BK samt Pa-Mansu Janneh till SK Lejon i Hockeyettan, Vincent Boukov till Hvidovre i Danmark och Simon Wolf till Austria Wien där de fick seniorkontrakt. Det är självklart roligt att vi utvecklar spelare som kan gå till en högre nivå men vi hoppades också på att behålla dem för att själva kunna ta ett kliv upp i högsta J20-serien med Troja. Detta gjorde att vi fick fylla på våra trupper med nya spelare. Till säsongen gjordes också en förändring på tränarsidan där undertecknad flyttades från J18 till J20 och ur-trojanen Tommy Sandahl kom tillbaka till klubben för att träna J18 efter att ha tränat Tingsryds J18 i två år med framgång. Till vår hjälp har vi förra Troja-spelarna Klas Jonasson, Robert Sundin och Robert Andersson som assisterande tränare.

J18 började säsongen bra och trots hård träning hela hösten presterade laget bra i serien och flera spelare tog klivet fram i den talangfulla gruppen. Laget slutade strax utanför topp 5, där Frölunda HC, HV71, Linköpings HC, Malmö IF och Rögle BK knep platserna, men före bl a Växjö Lakers, IK Oskarshamn och Tingryds AIF. Siktet var dock främst inställt på serien efter jul där serien startar om och där J18 i skrivande stund vunnit åtta raka matcher med fyra återstående och leder därmed tabellen vilket visar på att det finns många spännande talanger i gruppen.

J20 startade säsongen betydligt sämre och låg efter första rundan (nio matcher) i mittenregionen av tabellen trots att man var ett förväntat topplag. Laget har dock spelat upp sig och har från match tio och framåt tagit flest poäng av alla lagen och ligger just nu på en tredjeplats vilket innebär play-off till högsta J20-serien om man kan behålla den positionen efter de återstående tre matcherna.

Mer viktigt är kanske att hela tio spelare från juniortrupperna (utöver Alfred Andersson och Thage Pettersson som tillhör a-lagstruppen) fått testa på att spela a-lagshockey under säsongen varav fyra i Trojas a-lag och övriga i andra klubbar i Hockeyettan och Hockeytvåan. Hela femton spelare har någon gång under säsongen fått testa på att träna med Trojas a-lag. Träningarna och matcherna ger sammantaget en viktig erfarenhet för att på sikt ta klivet in i seniorhockeyn på ett bra sätt!

Nästa års hockeygymnasieantagning är också klar sedan någon månad tillbaka och tyvärr är det endast fyra spelare från de egna leden som flyttas upp till juniorverksamheten. Detta beror på att klubben haft små kullar senaste två åren inför gymnasiet samt att tre av spelarna som erbjöds plats valde andra alternativ före Troja (två gick till Rögle BK och en som flyttade hem till Halmstad). Kullarna som kommer nu framöver är dock större och vi hoppas på en bra utveckling så att vi kan fylla på juniorerna med många spelare med Troja som moderklubb framöver. Den nya kullen som antogs ser dock spännande ut och framtiden är ljus för Trojas juniorer!