Carina Persson tillträdde sitt jobb för fyra veckor sedan. Hon efterträdde Klas Friberg som vikarierade på posten sedan förra regionpolischefen Annika Stenberg lämnat sitt uppdrag.

Den nya regionpolischefen har en lång meritlista. Hon gick ut Polisskolan 1979 och har sedan dess hunnit med att åka radiobil, vara sjöpolis, vara chef för ledningscentralen i Västra Götaland, vara regionchef för Säkerhetspolisen och länskriminalchef i Västra Götaland. Hon har varit polissamordningschef i Storgöteborg.

17 mord

Efter att ha sett det mesta inom polisen i Region Väst tar hon sig nu an Region Syd, där det finns många utmaningar. I Malmö, där hon har sitt kontor, utreder polisen just nu 17 misstänkta mord. Där finns också gränskontrolluppdraget, som just nu håller på att förändras, sedan id-kontrolIerna över Öresund slopats.

Carina konstaterar att hennes region är stor med långa avstånd. Det omfattar Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Hon basar över 4700 anställda, både poliser och civila. För henne gäller det att få alla att känna att de har lika långt till ledningen var de än befinner sig. Det gäller också att smälta samman olika kulturer inom ett så stort område.

Trygghet viktigt

För den vanlige medborgaren gäller att den ska känna sig trygg med att polisen bryr sig. Inom området finns det prioriterade problemområdet Araby i Växjö men också en landsbygd med en del brottslighet.

Carina ser som sin uppgift att jobba för att brottsligheten på landsbygden utreds i lika hög grad som våldsbrotten i städerna. Men då gäller det att ha resurser och det blir en utmaning att skapa ett så robust system som möjligt så att varje polisområde självt klarar utredningarna.

– Genom ett hållbart system klarar varje polisområde självt sina utredningar, säger Carina Persson. Målet är att vi ska slippa kommendera in personal från andra polisområden.

– Vi behöver bli fler poliser och de kommer, säger Carina Persson. För hela landet har vi fått löfte om 1500 fler men hur många av dem som vi får i vår region vet vi inte. Samtidigt blir inte nettotillskottet särskilt stort inom de närmaste åren, eftersom många också går i pension.