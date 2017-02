När Smålänningen först ringer upp personalen på Willys på måndagsförmiddagen är vinsten ännu helt okänd för dem.

– Vi brukar få information från Svenska spel, men de har kanske inte hunnit än. Det är ju jätteroligt! tycker butikschef Tracy Lind.

Bo i trakten

Det var under lördagens Lottodragning som det visade sig att en person som lämnat in sin lottorad på Willys i Ljungby var ensam om att få in alla sju rätt på Lotto 1.

Hela 3 428 900 kronor gav den rätta raden.

– Kul med en rejäl miljonvinst, så toppar man en lördagskväll i Mello-tider, kommenterade vinnarambassadör Pierre Jonsson på Svenska Spels hemsida i lördags.

Pierre var den som senare fick äran att meddela vinnaren; en man i 50-årsåldern som bor i Ljungbytrakten, men som enligt Svenska spel önskar vara anonym.

Mannen spelar på Lotto lite då och då, och det var ett färdigpaketerat spel för 100 kronor som gav storvinsten.

– Jag har inte riktigt landat i vad jag ska göra för vinsten, men jag ska i alla fall förnya bilen, berättade vinnaren för Svenska spel i helgen.

Smått chockade

När Smålänningen under måndagseftermiddagen besöker Willys för att ta en bild har de dubbelkollat med Svenska spel och fått upp en skylt där de gratulerar vinnaren.

– Vi blev lite smått chockade när du ringde. Det är superroligt det här, säger Tracy Lind, och får medhåll av Dragana Novcic, som är förbutiksansvarig.

De berättar att det inte är så länge sedan de sist kunde gratulera en vinnare av ett liknande belopp.

– Fast den vinsten var på Triss, säger Dragana.