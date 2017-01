Många nyförvärv i den lokala fotbollen

Julklappar i Göteryd

Göteryds BK har rustat upp för fullt inför 2017 års säsong i division 6. Hela sju nyförvärv har presenterats, vilket kommer bidra med ny energi till laget och mer folk på samtliga aktiviteter.

Spelarna som valt att spela i GBK är Andres Landazury, Älmhults IF, Abdull Ha Kemi Alli, ÄIF, John Gustavsson, LEIF, Oscar Lundin, LEIF, Christoffer Tuvesson, Hallaryds IF, Oskar Stenberg, Virestads IF och Emanuel Nilsson, Galgbackens IF.

På minuskontot finns Filip Karlsson Bäcklund som kommer att spela i Moheda IF.

Två nya i SIF

Strömsnäsbruk IF imponerade stundtals föregående säsong och hamnade till slut på fjärde plats. Nu har man lyckats knyta till sig två spelare som ska hjälpa klubben mot en ny topplacering. Det är Robin Almarsson, 18 år från Markaryds IF – en ung och lovande spelare som visat framfötterna och är användbar på flera positioner. Samt Nasrula Ramazanov, 23 år från Råstorp/Timsfors som beskrivs som en riktigt krigare med bra inställning.

Mycket nytt i Kånna

Kushtrim Mehmeti går in på sin andra säsong som tränare i KIF och får till kommande säsong Namir Nukic och Arnel Gajek som assisterande.

Under frimånaden var den nya tränarkonstellationen mycket aktiva och lyckades hämta hem flera spelare.

Goran Rustic, Zoran Rustic och Nshan Mirzoyan kommer samtliga från Angelstads IF. Haris Nukic och Simon Persson från Lagans AIK. Mikael Phu från Ljungby IF J. Arbenit Marmullakaj, John Roubert, Adam Dietrich och Leif Zaki gör comeback efter uppehåll.

Spelare som lämnar är Donald Preci till Angelstad och Victor Nielsen till GoIF Ling.

Guddarp förstärker

Guddarps IF bekräftar på sin hemsida att man gjort klart med ytterligare tre spelare inför nästa säsong. Det är Olle Beide från Lagans AIK, som har ett förflutet i division 2 med Ljungby IF, Felix Hård som gör comeback efter uppehåll och Anton Kroon som lämnar Hamneda GoIK efter sex säsonger.

