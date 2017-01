Möten och känslor på färgers språk

Fredrik Janssons ord slår betraktaren direkt när han i sina färger och former bjuder in till likt en saga. En saga där kaos möter ordning om just möten mellan människor, natur och känslor, inbäddade i det abstrakta form- och färgspråket.

– Ser man sig omkring så är det abstrakta bildspråket tydligt. Det runda står många gånger för det moderliga och en känsla som hat är ofta mörk och kantig. Men för mig har också ramen kring konsten blivit viktig. Jag vill att den ska smälta samman med verket och bilda en helhet, säger Fredrik.

Men det där med patina är inte lätt att gena till, den bästa patinan gör väder, vind, händer och tid bäst av sig självt. Det är också därför som Fredrik kan lägga ut sina ramar i blåst och rusk för att de ska hamna i harmoni med hans konstverk. Tolkningarna lämnar han över till betraktaren och fascineras av att alla de olika tolkningar som finns och att de dessutom aldrig är konstanta.

Jansson har 30 år bakom sig som konstnär och utställningarna har varit många. Denna gång på Ljungby Arenas konstvägg, inbjuden av Ljungby konstförening med början den 13 januari och fram till den 19 februari.