MP kritiserar utredning

Miljöpartiet i Markaryd går nu också ut stödjer Joakim Pohlman.

– Vi ger Pohlman vårt fulla stöd, säger Olle Lönn (MP).

Joakim Pohlman kritiserades nyligen hårt i den utredning som P-O Gunnar Ledarskap AB presenterade i tisdags och som Smålänningen skrev om den 18 och 19 januari.

– Man får det man beställer av en konsult, säger Olle Lönn som inte tycker att utredningen gjordes av en oberoende kraft.

– En konsult har ju ett visst uppdrag, konstaterar han.

Gå inflation

Miljöpartiet anser alltså att det var fel att använda sig av en konsultfirma.

– Det har gått inflation Markaryds kommun när det gäller det här. Så fort det ska utredas så så ska man ta in dyra konsulter, säger Olle Lönn.

Enligt uppdragsavtalet mellan kommunfullmäktiges presidium och konsulten P-O Gunnar Ledarskap AB, så är det avtalade priset för P-O Gunnarsson Ledarskaps uppdrag 190 000 kronor plus resekostnader och moms.

När det gäller punkten "Tillägg för avrop" i avtalet så är kostnaden för en utbildningsdag kring "framgångsrikts samspel politik - förvaltning" 20 000 kronor plus moms. En coaching med konflikthantering går på 10 000 kronor per tillfälle, plus moms, under en halvdag.

På annat sätt

Kommunfullmäktiges presidium beslutade för en tid sedan att 250 000 kronor skulle användas till att hantera arbetsmiljöfrågan, det vill säga konflikten mellan vice ordföranden i kommunstyrelsen, Joakim Pohlman (S), och centrala ledningsgruppen som styrs av kommunchef Svante Melander. Konflikten ligger sedan en tid tillbaka på en personlig nivå mellan Pohlman och Melander.

För att komma till rätta med slitningarna i den kommunala förvaltningen, så borde Markaryds kommun ha gjort på annat sätt, anser Miljöpartiet.

– Varför drev man det inte till Arbetsmiljöverket, som ska utreda det? undrar Olle Lönn.

Lönn påpekar att statliga Arbetsmiljöverket är helt oberoende när det gäller arbetsmiljöärenden. Och hade verket kopplats in istället, då hade det inte heller kostat skattebetalarna så mycket pengar, menar Lönn.

Arbetsmiljöverkets personal kan gå in efter en anmälan. Det behöver då inte bara gälla olyckor och risker för olyckor, utan också till exempel mobbning och pennalism och annat som är ett hot mot en god arbetsmiljö.