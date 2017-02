Bland det som Nibe redovisar i sitt senaste bokslut är en ökning av sitt bokslut med 15, 9 procent. Resultatet efter finansnetto ökade också med 15, 9 procent.

Vinsten per aktie ligger 2, 93 kronor.

– Det blev ett starkt år för Nibe med en avsevärd ökning av såväl omsättning som resultat. Årets har präglats av hög förvärvsintensitet framför allt i Nordamerika, stabil organisk tillväxt, och en lyckad företrädesemission, vilket sammantaget borgar för en god framtida tillväxt, säger Nibes koncernchef Gerteric Lindquist i ett pressmeddelande.

Flera köp

I bokslutet redovisas ett antal bolagsköp som Nibe gjort på senare tid. Det handlar då om förvärv av Climate Control Group Inc., Heatron Inc., Omni Control Technology Inc., i USA. Dessutom om FPI, Fireplace Products International Ltd. och CGC Goup i Kanada.

Även i Europa har Nibe köpt företag. Det gäller då italienska ATE Electronics, och brittiska Enertech Group och delförvärv i svenska Air-Site AB.

Har mål

Nibe har ett omsättningsmäl på 20 miljarder kronor, som ska uppnås 2020. Enligt Gerteric Lindquist finns nu detta mål inom räckhåll.

– När de förvärvade bolagen inkluderas räknat på rullande 12-månadsbasis, uppgår koncernens omsättning till drygt 17 miljarder kronor.