Nu blir det kallare

Under måndagen är det ganska klart och kallt väder, med temperaturer på mellan 0 och 4 minusgrader. Kylan håller i sig under tisdagen. Då blir det varierad molnighet och under eftermiddagen kommer nederbörd in.

— Det är svårt att säga exakt var det kommer regna och snöa, säger Marie Staerk som är meteorolog på SMHI.

I Kronoberg län kommer nederbörden som regn, eftersom det blir plusgrader på många håll.

Snöbyar

Onsdagsdygnet kan bjuda på snöbyar när det kommer kyligare luft norrifrån. Under torsdagen blir det ganska kallt och klart. Då kan man förvänta sig att temperaturerna blir som lägst under veckan.

— De kan bli dryga tio minusgrader, under natten till fredag, säger Marie Staerk.

Fredagen är lite svårare att förutspå.

— Det är ganska långt fram och då är det alltid lite osäkert.

Men man kan vänta sig ett nederbördsområde från norska havet som kommer in västerifrån.

— Det ser ut som att det faller som snö, men det är svårt att säga var det faller snö i så fall.