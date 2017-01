Nytt år, samma förutsättningar

Hur har ni det med era nyårslöften där ute i stugorna? Det hör väl tydligen till att man ska lägga någon form av löften, oftast med inriktning mot hälsa och välmående. Eller är det kanske mer mot utseende snarare än mot hälsa, eller har jag fel?

Oavsett vilken av tv-kanalerna man har zappat runt på de senaste dagarna så har det handlat om de där nyårslöftena och om hur man ror dem i hamn. Precis som i många andra branscher så handlar det om att sätta tydliga mål och framförallt konkreta mål som är tydliga. Att inte sväva med att man ”vill må bättre” och ”ha ett bättre liv” utan snarare vara mer konkret som till exempel ”jag ska promenera till jobb tre dagar i veckan” och ”jag ska köra kroppsstyrka framför tv:n tre kvällar i veckan”. Kruxet är ju sedan att genomföra och verkligen göra det...

Själv har jag försökt undvika att ge några nyårslöften de senaste åren. Det är väl ganska lätt att ha en tanke om att vilja bli sundare sådär när man sitter i mellandagarna och fortfarande trycker i sig en halv våning från en ask Aladdin eller Paradis, men att vara uthållig och se till att genomföra det under ett helt kalenderår är ju såklart en helt annan sak. Det vittnar ju också bokningarna om på de olika gym som enligt statistiken är överfulla i januari och februari medan det efterhand börjar dala i deltagarstatistiken i takt med att man tröttnar. Bättre att då kanske försöka hitta någon annan form av löfte till sig själv, och definitivt se till att man skaffar sig vanor till att förändra/förbättra.

Vi fick ju en smakstart i Allettan under mellandagarna där vi vann både premiärmatchen borta mot Skövde samt hemmamatchen mot Vimmerby.

Just mot Vimmerby är jag väldigt glad över hur vi genomförde matchen för det är ett motstånd vi haft lite halvsvårt mot de senaste mötena och att kunna slå dem hemma var väldigt viktigt för oss. Vi hittade ett sätt som vi kände bet på dem och vi vet nu att vi kan göra det och hur vi ska göra det.

Med anledning av de skador vi haft den senaste tiden så använde vi oss av två stycken lån på centersidan i vår inledningsmatch mot Skövde. Det rörde sig om Agust Carlsson från Helsingborg och Carl-Johan Svensson från Grästorp. Carl-Johan stöttade även upp i hemmamatchen mot Vimmerby, men efter det så har båda spelarna återgått till att tillhöra sina respektive klubbar när det drar igång fortsättningsserier i början av januari. Visst är det glädjande att det finns nördar bland spelarna som gladeligen kommer och stöttar upp när ett lag som Troja har skadebekymmer. De var här och tränade på juldagen och matchade i mellandagarna medan de andra spelarna i deras egna lag knappt rest sig från tv-soffan efter Kalle Anka-tittandet.

Förhoppningsvis kul för killarna, enormt tacksamt för Troja i ett utsatt läge och väldigt generöst av både Helsingborg och Grästorp som klubbar som släpper iväg sina spelare till oss. Ett skönt samarbete som jag hoppas att vi kan återgälda någon gång.

Under vår första träning 2017 som vi hade på måndagen så var vi för första gången på bra länge komplett. Det betyder att Elias Edström är tillbaka efter långvarig knäskada och spelar i vår hemmamatch under onsdagen mot Mariestad. Det betyder också att Sebastian Benker som haft en otäck skada på lungan om allt känns bra under veckans träningar gör sin comeback på fredagen i bortamatchen mot Lindlöven. Två sköna tillskott i vårt lag där båda spelarna är väldigt kompetenta.

För vår del i laget så är det inget speciellt som ska ändras nu när serien fortsätter, dock i ett nytt år 2017. Vår målsättning står fast, vi vill ju vinna den här serien och det är vår ambition. Vi ska fortsätta att ha goda vanor med hög kvalité och hög fart på isträningarna, vi ska hålla i och förbättra vår fysträning, vi ska vara vassa i powerplay med mycket avslut, vi ska fortsätta att vara ett lag som skjuter mycket, vi ska ha mycket trafik mot mål, vi ska göra få misstag runt blålinjerna, vi vill inte ha några 2–1 emot oss, vi ska var bästa laget på att backchecka, vi ska vinna mycket 50/50 situationer, vi vill vinna mer tekningar för att få börja med puck, vi ska vara det laget som täcker mest skott.

Det gäller ju att vara konkret i sin målsättning.