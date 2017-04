Efter att ha kunnat smälta den otroligt dramatiska sistamatchen i kvalserien någon vecka nu så kan man inte annat än att luta sig tillbaka och fortfarande le litegrand åt allt som faktiskt hände de där sista dagarna. Vi hade ju som bekant fördelen att kunna slå in matchbollen på egen hand i någon av de tre sista matcherna men det skulle visa sig att vi faktiskt behövde nästan tre hela matcher för att kunna göra just detta. Att på egen hand slå in en matchboll.

Säsongen som helhet har varit extremt pendlande i olika mentala tillstånd från att före jul i princip komma att handla om hur mycket vi skulle vinna med, till att i en Alletta handla om att nå den där åtråvärda förstaplatsen som skulle ge oss en genväg till Kvalserien. När vi väl blev etta så stötte vi på ett Huddinge som spelade sitt livs hockey och då helt rättvist slog ut oss vilket resulterade i en otroligt nervig tillställning i Play Off 3 mot Mariestad där vi hade allt att vinna, medan en vinst för Mariestad hade inneburit årets bragd i hockeysverige. Åtminstone nästan. När vi sedan kvalificerat oss för Kvalserien och drog igång ett vinsttåg i första halvan av serien så gick vi helt plötsligt från att hota och vilja uppåt till att nästan behöva försvara den allsvenska platsen som vi enligt många experter redan spelat oss till. En allsvensk placering som vi aldrig ens hade haft.

Men den har vi nu.

Vi hade en avslutningslunch med hela laget några dagar efter vårt avancemang där vi i något ordnat och stillsamt tillstånd ville tacka alla för en väldigt stark insats och där vi ville påvisa att alla i vårt lag och staben runt laget har varit högst delaktiga i att vi till slut lyckades. Alla i laget likt en orkester från dirigenten, till bastuban, till trumpeten till minsta lilla triangel som ger ifrån sig ett pling är lika delaktiga i en konsert, precis som i vårt lag. Och den musiken som vi faktiskt spelade upp i många matcher var både vacker, effektiv och även till slut extremt dramatisk.

Vi pratade om att den upplevelsen vi fått där kommer vi ta med oss väldigt länge, precis som jag tror att många av er som var och tittade också kommer att ta med de minnena under lång tid framöver. Givetvis på grund av det för oss fantastiska och positiva slutet. Jag har som spelare själv varit med och vunnit i en förlängning och på så sätt avancerat upp i dåvarande Elitserien och det är en händelse som många människor i Ängelholm kom att prata om under många år efter det. Så kommer det bli här omkring också och det är häftigt att ha fått vara en del av det och den euforin vi upplevde direkt efter slutsignalen.

För tre år sedan när jag fick ett telefonsamtal från sportgruppen i Troja så var det en ganska tydlig målsättning från allra första början. Laget ska tillbaka.

Att som grön och vit in i själen kliva in i en röd och vit arena har ibland mötts av tveksamheter, och då inte bara på grund av mina färger och tidigare spelsätt. Kraven har varit höga där jag och gruppen har jobbat mycket med att kunna sortera och hantera detta. Jag har hela tiden haft målsättningen att göra laget bättre och det lyckades vi med även detta året. Inte bara för avancemangets skull, men även sättet att spela och rent statistiskt.

Stödet från ledningen och många i organisationen har varit och är fortfarande väldigt stort vilket är viktigt för att kunna göra ett bra jobb på sikt. Ett stöd som ger allt svagare färger i grönt och vitt och starkare rött och vitt.

Nu går både jag och föreningen in i en ny fas där både jag och Troja kan ta ny sats mot nya jaktmarker och nya bragdmatcher. En fas jag är väldigt glad, stolt och tacksam över att få vara med om att försöka göra på bästa sätt. Vi kommer att behöva ändra några saker i spelet, vi kommer att behöva någon ny spelare, och vi kommer att sätta upp nya mål och försöka erövra nya andelar i detta framstående hockeydistrikt som Småland faktiskt är.

Vi har ångan uppe i vårt arbete att komma väl förberedda på en stenhård 52 omgångars prövning man som nykomling brukar utsättas för. Någon har liknat att en premiärserie är som att kastas in i en torktumlare där man tumlar runt i 52 omgångar för att sedan spottas ut till våren igen sådär lite lagom skrynklig. Men vi kommer att vara väl förberedda på det som kommer och vi kommer definitivt inte be om ursäkt och stå med mössan i hand när det drar igång. Vi vill uppåt, vi vill bli bättre och vi kommer att ta för oss.

Nu är detta min sista krönika, åtminstone för den här säsongen. Hur det blir framöver får tiden utvisa. Det har varit väldigt lärorikt för mig och jag tackar ödmjukt de som tagit sin tid att läsa mina rader. Det är många som jag skulle vilja tacka i och kring allt tre senaste säsongerna och väljer att göra det med ett enda ord till alla som på något sätt hjälpt till att vi går upp. Ingen nämnd, ingen glömd. Tack!