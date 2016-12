Planeringen kan börja

I september 2015 stängdes delar av Hjortsbergskolan på grund av dålig luft som riskerade att leda till hälsoproblem hos både barn och personal på skolan.

Barnen fick flyttas till andra lokaler och sedan höstterminen i år sker delar av undervisningen i modulbyggnader på skolgården.

Strax efter stängningen stod det klart att b-byggnaden där luftproblemen fanns skulle rivas för att ersättas med en ny.

Socialdemokraterna har tidigare föreslagit att man i samband med ombyggnationen gör skolan till en F-9 skola istället för F-6 som skolan är idag. Förra veckan fattades dock ett enigt beslut i barn- och utbildningsnämnden att Hjortsbergskolan ska vara en F-6 skola.

Nämnden är enig om att påskynda processen i möjligaste mån för att skolan ska stå klar innan avtalet om modulerna löper ut om två och ett halvt år.

– I nuläget är vi överens. Sen vill vi fortfarande att det ska bli en f-9 skola i Ljungby men det kan vi inte göra i nuläget eftersom det kräver en ny detaljplan vilket skulle dra ut på tiden, säger Magnus Carlsson (S), 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Preliminär start 2018

I och med barn- och utbildningsnämndens beslut kan nu tekniska nämnden komma igång med byggprocessen.

– Förvaltningen jobbar just på att ta fram ett förslag och vi hoppas kunna få det på vårt bord den 17 januari, säger Karl-Gustav Sundgren (C), ordförande i tekniska nämnden.

Sundgren (C) säger att enligt den preliminära tidplan som de jobbar efter i nuläget ska den befintliga byggnaden rivas under vintern, den nya byggnaden börja byggas under våren 2018 och stå klar till höstterminen 2019.

– Det är väldigt preliminärt men det är det som är vår målsättning, säger han.

Uppskattningsvis kommer bygget att landa på ungefär 80 miljoner. Men en mer detaljerad kalkyl ska presenteras av förvaltningen i samband med att förslaget presenteras.