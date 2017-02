Få har väl undgått att höra talas om att det saknas bostäder inom många kommuner. Vilket också spiller över på att det är svårt att hitta bostäder till de nyanlända som fått uppehållstillstånd och bosatt sig i kommunen. I detta nya projekt tänds ett stort hopp i att kunna lösa problematiken med redan befintliga bostäder.

Projektledare för detta är Emelie Lindström på socialförvaltningens flyktingmottagning i Ljungby. Vid sin sida i arbetet har hon Mercy Axell och Sara Svensson som är socialsekreterare samt Maria Nilsson som är administrativ handläggare. Ekonomin i projektet står Länsstyrelsen för tillsammans med kommunen.

Då många inte har full kunskap om de olika begreppen så klargör Emelie att de som är målgrupp för detta projekt är de nyanlända vuxna över 18 år som av Migrationsverket fått uppehållstillstånd och anvisats till Ljungby kommun. De har kommit från ett anläggningsboende och nu är det dags att ge sig ut i kommunens samhälle och då blir bostadsfrågan den primära.

– Vi jobbar nu hårt på att skapa nätverk med fastighetsägare, såväl privata som fastighetsbolag. Men även med personer i staden eller på landsbygden för att se vilka som är intresserade av att hyra ut en del av sitt hem som de inte använder. Kanske har de ett rum eller ett hus som de kan tänkas hyra ut, berättar Emelie.

När barnen flugit ut så blir det ofta några rum över men man kanske ändå inte vill sälja eller flytta. Nu finns chansen att hjälpa någon annan med boende och samtidigt få in en hyra för det.

Bostäder till alla

Under 2016 så lyckades de hitta bostäder till alla de 68 personerna som av Migrationsverket anvisats till Ljungby. Ytterligare 100-talet nyanlända lyckades dessutom att ordna boende själva.

Allt är kontrollerat och hyran räknas ut efter norm, rimlighet och standard. Det finns nu en kommunal hyresgaranti vilket innebär att kommunen går in som borgenär, men hyreskontraktet skrivs emellan hyresvärden och hyresgästen.

Det finns också regler för rimlighet i hur många som bor på den givna ytan. En flerbarnsfamilj behöver ett visst utrymme och det tas in i beräkningen.

– Vi försöker att nå ut med information om detta projektet. Det gör vi via kommunens hemsida, också genom att vi försöker sprida det genom olika kontakter och vad det gäller landsbygden så tar vi kontakt med olika sockenråd. Vi har varit ute i Agunnaryd där de var väldigt positiva till det nya sättet att tänka och försöka hitta bostäder, berättar Emelie som också menar att detta är ett ypperligt sätt att integreras i samhället.

Så jobbar de

Emelie och Mercy berättar och förtydligar om gången för någon som kommer som flykting till Sverige och till Ljungby kommun.

– När man pratar om en flykting så är det en person som genom Migrationsverket blivit beviljad uppehållstillstånd i Sverige. Det kan vara permanent men många gånger ger man ett tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader. Det är för att deras land som de kommer ifrån kan ändra förutsättningarna för dem att kunna komma tillbaka.

För att få asyl i Sverige finns det olika kriterier. Asyl betyder skydd, så de söker helt enkelt skydd från det som hotar i deras hemländer. Då utgår man från sex olika punkter som är att man är hotad på grund utav sin ras, nationalitet, religions- eller politiska tillhörighet, sitt kön, sin sexuella läggning eller etnicitet.

När de kommit i kontakt med Migrationsverket och blivit utredda där efter dessa kriterier så får de antingen avslag eller beviljas uppehållstillstånd eller tillfälligt uppehållstillstånd och kan då bli anvisade till en kommun. Då kan man också folkbokföra sig i den kommunen och sedan komma i kontakt med flyktingmottagningen.

– Nu är det ett gemensamt ansvar från både den nyanländes sida och vår att de kommer in i samhället. Det är här som detta projekt kommer in med att hitta en boendelösning. Till dess att man påbörjat sin etableringsplan hos Arbetsförmedlingen har man rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd från oss under förutsättningar att de följer de riktlinjer som krävs. I etableringsplanen ingår bland annat Sfi, Svenska för invandrare. Genom etableringen kan det också vara en möjlighet att göra en praktik, arbetsträna eller annat liknande för att bli självförsörjande. Efter att de har blivit inskriva på Arbetsförmedlingen så övergår det ekonomiska ansvaret till Arbetsförmedlingen, berättar Mercy Axell.

Vi tror på detta projektet och hittills har det blivit väl mottaget. Nu vill vi ha fler kontakter och skulle det vara så att någon är intresserad av att hyra ut så är de välkomna att höra av sig till oss på flyktingmottagningen, socialförvaltningen i Ljungby, säger Emelie Lindström.