Aldrig förr har så många sökt lägenhet i Älmhult

– Det är egentligen synd att nästan 2 000 personer står i bostadskö men samtidigt ger det en trygghet när vi ska bygga nytt, säger Äbo:s vd Tore Vestergård.

Totalt finns det just nu 1 991 aktivt sökande i Äbo:s bostadskö. Med aktivt sökande menas att personen i fråga har uppdaterat sig i systemet under det senaste kvartalet. Det här handlar långt i från om Älmhultsbor som är på jakt efter en bättre och mer lämpad lägenhet. Hela 49 procent av de sökande bor just nu i en annan kommun och söker av olika anledningar lägenhet i Älmhult. Det är en ny trend som Vestergård ser.

– Idag bor nästan hälften av de sökande utanför kommunen. Sist när vi gjorde en fördjupad undersökning [tre månader sedan] bodde endast en tredjedel utanför kommunen, säger han.

– Bostadskön har ökat under hela tiden jag har varit här, men inte så här kraftigt.

Under 2016 tillkom det mellan 100 och 200 nya sökande per månad, vilket är en fördubbling mot tidigare år.

Tydligt budskap

De personerna som står i bostadskö är tydliga med vad de vill ha: Det handlar om små lägenheter då nästan 75 procent söker en etta eller en tvåa i första hand, främst i centrum eller i Haganäsområdet. Ungefär lika många registrerade sig i bostadskön under 2016. Något som är värt att lyfta är att det främst är yngre personer som söker lägenhet, hela 40 procent av de sökande är 30 år eller yngre.

Orsaken till ökningen tror Vestergård kan bero på att det byggs mer nu än tidigare, befolkningen ökar samt att Ikea har anställt en hel del personer på sistone.

Nybygge på gång

Idag har Äbo 1 400 bostäder till sitt förfogande men det är på väg att ändras. Förhoppningen är att färdigställa åtminstone tre projekt under 2017. I kvarteret Vången, i Hagabo, är planen att fyra hus med totalt 64 lägenheter ska stå klart. Två blev klara nu i januari och de andra två beräknas bli klara i april.

– Alla kontrakten där är tecknade, säger Vestergård, och berättar att det främst handlar om tvåor och treor.

Vid vattentornet är tanken att drygt 90 lägenheter, främst ettor och tvåor, ska stå klara innan året är slut. Det sista projektet är i kvarteret Kvarnen där 35 lägenheter beräknas bli klara under året. Det sistnämnda kan komma att bli trygghetsbostäder om efterfrågan finns.