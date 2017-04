Under tisdagen besökte de färgglada damerna Ljungby. Röda hattgruppen bildades i USA 1998, och har fått en internationell spridning.

I dag, finns Röda hattgruppen i över 30 länder och fortsätter växa. Varje grupp är en så kallad chapter och har ett eget namn.

– Vi har precis besökt Begravningsmuseet, och nu ska vi äta på Gästgivargården. Sen ska vi vidare till Sagomuseet, säger Birgitta Hansen, medlem i Explosions in Red and Purple.

Endast 50 plusare

2009, bildades Explosions in Red and Purple, i Jönköping. Föreningen är endast för kvinnor som är över 50 år. Under träffarna är det strikt förbjudet att diskutera politik, religion och sjukdom.

Eva Hammarstrand, är "queen" i den lokala föreningen vilket motsvarar en ordföranderoll. Föreningen består av cirka 30 medlemmar.

– Vi träffas ungefär en gång i månaden. 30 medlemmar är ett lagom antal när vi ska i väg på utflykter. Är vi för många kan det bli svårt att hyra buss eller reservera bord, säger Eva Hammarstrand.

Fler hattar

Röda hattgruppen, vill uppmuntra kvinnor över 50 år att synas och ta plats i samhället, vilket också är anledningen till att det finns en klädkod för medlemmarna.

– Vi vill visa att vi finns och är att räkna med. Klädkoden gör att vi syns, och den väcker glädje! Vi får positiv respons från alla åldersgrupper, till och med i Stockholm där folk anser sig ha sett det mesta, säger Eva Hammarstrand.

Röda hattgruppen, ser gärna fler som vill starta en förening på annan ort i landet. – Det skapar gemenskap, och det är alltid roligt att klä upp sig lite, säger Eva Hammarstrand.