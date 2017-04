En stor del av villorna byggdes på Hångersområdet, och i slutet på april 1967 - för exakt 50 år sedan - hade Ljungby kommun premiärvisning på ett av de första husen som var färdigt och uppmöblerat på Klövervägen 3. Ett av de första stora villaområdena i Ljungby började ta form.

Tack vare det stora antalet hus som byggdes samtdigt kunde priserna pressas ordentligt. Inte ens de som köpte hus med källare behövde betala 100.000 kronor för ett nybyggt hus. Drygt 96.000 fick man då ge för de husen, valde man hus utan källare fick man betala knappt 86.000 kronor.

Det var Ljungby stad som 1966 tog initiativet till att i egen regi bygga 100 egna hem, så kallade grupphus, som man skulle sälja till enskilda spekulanter. Staden hade tidigare undersökt hur stort intresset var och det visade sig att det fanns en bra bit över 200 spekulanter, och därför vågade man sig på satsningen.

Tillsammans med Lennart Nelsons arkitektkor och de tre byggnadsfirmorna Robert Andersson AB, AB Produktor och Gösta Roubert Byggnads AB drog man igång samarbetet för att producera de 100 husen, varv de 24 första var klara på Klövervägen på våren 1967 och 36 liknande byggdes på Kungshögsområdet på hösten.

Det var inte helt självklart att Ljungby skulle få bygga alla dessa hus. Bostadsstyrelsen föredelade en kvot på hur många hus man fick bygga varje år i de olika kommunerna. Men Ljungby stads ledning under drätselchef John Lagers ledning gjorde ideliga uppvaktningar hos Länsstyrelsen och bostadsstyrelsen, och lyckades till sin ordinarie kvot få till en extrakvot på 50 ytterligare hus under 1967, och därmed kunde de 24 på Hångersvägen och de 36 på Kungshögsområdet inrymmas under 1967 år produktion. Motivet för extrakvoten var att Ljungbys industri var så stark och behövde nyanställa många personer, och industrimännen var oroliga att bostadsbristen skulle resultera i att man inte kunde anställa tillräckligt med folk.

Alla husen byggdes på plats, och var på fyra rum och kök med en yta på 97,3 kvadratmeter.