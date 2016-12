SMHI: ”Det har kulminerat”

Det kommer att vara fortsatt blåsigt under tisdagen, men under natten till tisdagen kulminerade stormen Urd, och på många håll blev blåsten och biverkningarna mildare än väntat.

I Ljungby uppnåddes de högsta vindhastigheterna under måndagseftermiddagen, med vindar på 18 meter per sekund.