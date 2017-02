Se tv på webben

Hans Johansson, vd på företaget Alfing i Älmhult som han äger tillsammans med hustrun Kerstin, ville anta en ny utmaning. Att han idag driver ett Legoföretag i metallindustrin med drygt 80 anställda, som utöver legotillverkning har två egna produkter nämligen Alfing Komfortstolar och Terri skogsmaskiner räckte inte.

Han vill producera och sälja mer egna produkter, utan mellanhänder, direkt från fabriken i hjärtat av Småland.

Sagt och snart gjort så startade han även företaget Soma, där hans bägge döttrar Sofie och Malin Johansson nu är frontpersonerna. I skrivande stund befinner de sig vid Somas monter på Älvsjömässan för att visa sina nya produkter.

Soma One är en möbelserie formgiven för det offentliga rummet med fokus på miljön mellan inne och ute: gallerior, atrium, arenor, stationer, hållplatser och parker.

– Det var viktigt att vi inte tillverkar någonting som kanske konkurrerar med våra övriga kunder och här fann vi vår serie till det offentliga rummet. Även om ett år inte verkar som så lång tid så är det en lång väg att gå till färdig produkt. Det är mycket som ska stämma och vi har gjort en kraftig investering då vi varit noga med att hitta rätt designer och formgivare, säger Hans Johansson som även han kommer att tillbringa några dagar på mässan.

Redan fått respons

– Vi har redan fått jättefin respons i Stockholm och slår detta väl ut så kommer vi att utveckla serien. Det som känns bäst i detta är att tillverka en produkt som vi själva har full kontroll över och gör från början till slut. Det gör att vi får ännu ett ben att stå på och det gör oss mindre sårbara i allt. Som underleverantör till andra så kan man ju aldrig ligga på lager. Det gör att skulle det dippa rejält så påverkar det personalen. De produkterna vi gör själva med egna detaljer har vi mer kontroll över och då finns det alltid sysselsättning.

Att Hans är rädd om sin personal på styvt 80 personer märks väl när det blir rundtur på de nu 11 000 kvadratmetrarna där det jobbas för fullt. Där pågår arbete med svetsning, fräsning, plåtbearbetning, bockning, slipning, montering, konstruktion och lackering. Från små komponenter som ska monteras in till en helhet till de stora maskinerna i ytterligare ett av Hans företag under Alfing vid namn Terri. Här tillverkas skogsmaskiner, skördare och skotare.

Men just i helgen så är det nu fullt fokus på att presentera produktionen Soma One i Stockholm.

Döttrarna inspiration

Och att det är just döttrarna som är de drivande i produktionen Soma One är enkelt att förstå då det är just Sofie och Malin Johansson som varit inspirationen till Soma när affärsidén började gro. So står för Sofie och Ma står för Malin.

Deras berättelse på hemsidan vittnar om varför deras intresse är stort och helhjärtat. Att företaget även för dem blev en del av deras liv och som de älskade.

”Handtruckar blev till sparkcyklar, pallkragarna till gömställen och metallbitar till magiska uppfinningar. En och annan gång fick vi packa påsar med skruvar för en slant, och ha låtsasrast för att få hämta varm choklad ur automaten. Kanske inte helt oväntat att vi båda började våra sommarjobb inom företagets fyra väggar. Uppfostrade med en mentalitet att inget i livet är gratis, där gick inte bara namnet i arv utan även pappas enorma arbetsmoral”.