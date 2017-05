Jonas har skrivit mycket dagbok och anteckningar genom livet och länge har han haft som ett mål att en dag ge ut en egen roman. Snart var första raderna skrivna och efter det ägnade han varje tisdag efter sitt jobb med att skriva. Ibland blev det två sidor, ibland fler. När väl romanen skickades på tryck innehöll den 400 sidor.

På baksidan av boken står skrivet;

”Livet tar hela tiden nya vägar och leder oss in och bort till marker vi trodde att vi aldrig skulle beträda. Inte sällan är det kärleken som styr oss men ibland också övertygelsen och ofta är det slumpen”.

Bokens handling

Läsaren får i boken följa en ung svensk man som bestämmer sig för att 1938 enrollera sig i de Internationella Brigaderna och kämpa för den spanska republiken. Han möter krigets grymheter och motsägelser men också kärlek och vänskap.

Hans son börjar en annan resa, vid en annan tid, med andra premisser, men tillsammans upplever de revanschen och segern för den kamp som fadern var en del av. På dessa två människors väg möter läsaren även andra livsöden, en del uppdiktade, en del med verklig bakgrund, men alla vävs in i händelser baserade på politisk fakta.

Monarkfjärilar

Boken har ett speciellt omslag, en målning som föreställer två Monarkfjärilar som flyger in över ett slagfält. Monarkfjärilen är känd för att vandra långt. Slagfältet har en given plats med tanke på handlingen om det krig som utspelade sig i Spanien under 30-talet.

Bokomslagets illustration är målad av Petter Tärnström, Arne Perssons son.

– Jag berättade för honom hur jag tänkte och jag är så nöjd med hur bra han gjorde det, säger Jonas.

Jonas berättar att Brigaderna såg en republik som en fin blomma och skönjde friheten i den.

– Det är åtskillig tid som går åt att söka fakta när man vill ha en bas att stå på där historisk fakta ligger till grund. Mycket har jag ju haft gratis då jag arbetat med ämnet och även är intresserad privat. Men då det är en roman så har mina karaktärer flätats in i det historiska.

Nu finns Jonas bok att tillgå på biblioteken om man frågar efter den. Den finns också på förlaget Vulkan där Jonas gett ut sin bok, samt på Adlibris och Bokus.