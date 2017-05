2005 bildades MBJ Dansstudio av Madeleine Rosengren i en källarlokal på Bergagatan. Nu, 12 år senare, går studion under Studiefrämjadets regi och har växt till 130 dansare. I söndags var det säsongsavslutning med stor uppvisning.

Mellan fyra och femtio

Och showen blev i sista stund något längre än planerat.

– Klockan halv åtta på lördagskvällen bestämde sig de äldre dansarna att vara med under uppvisningen och det blev verkligen det största publikfrieriet, berättar Madeleine och Lina Bergman från Studiefrämjandet.

Åldrarna på dansarna i uppvisningen sträckte sig mellan fyra och femtio år.

– Verkligen kul, det finns något för alla.

Viktigt med budskap

Varje grupp hade sitt budskap. Varje nummer berättade sin historia. Och det är viktigt, menar Lina Bergman.

– Ja, vi vill ha betydelse i danserna, ett budskap som eleverna kan relatera till. Vi vill leverera en känsla och inte bara steg. Det har också varit omtyckt av föräldrarna som lättare förstår vad danserna handlar om, det går att beröra på ett annat sätt.

Alla är lika

Under två terminer har eleverna tränat inför framträdandet – och det syntes.

Öppningsnumret i årets uppvisning var en musikvideo som en grupp ungdomar mellan 13–14 år själva producerat – med lite hjälp. Budskapet? Jämnställdhet för alla, vi ser olika ut utanpå, men är likadana inuti. Till tonerna av Sias The Greatest dansade de tillsammans, helt hudfärgade och händerna målade i alla Pride–färger.

– Det fanns en sådan inspiration och barnen var så godhjärtade, sa Madeleine Rosengren, märkbart stolt över sina elever.

Den perfekta ytan?

Årets uppvisning gick annars under temat Vykort. Där varje uppträdande var en hälsning från dansgruppen. Det handlade om kärlek, familj, sport och även mindre trevliga saker – som att den perfekta ytan kanske inte alltid är så fantastiskt som den verkar.

Som avslutning visade dansgrupp 2 upp sitt nummer som de ska tävla med i Sverigefinalen av Danskarusellen som går i Karlstad den 27 maj.

– Det är tuff konkurrens. Vår förhoppning är att förbättra poängen från förra året och känna att vi gjorde det så bra vi bara kan, säger Lina Bergman.

Stående ovationer

130 dansare och koreografer samlades sedan på scenen för att tacka publiken – tillbaka fick de stående ovationer från den välfyllda lokalen. Väldigt välförtjänta. Och det går faktiskt argumenta om vilka som bjöd på helgens bästa underhållning – Eurovision Song Conest i Kiev eller MBJ i Ljungby?

– Vi är oerhört nöjda och stolta, det blev väldigt lyckat, avslutar Lina Bergman.

Från kioskkassan kom det in 5 000 kronor som MBJ skänker vidare till organisationen Love and Hope som kämpar mot barnprostitution. Under 2010–talet har MBJ samlat in över 65 000 kronor till olika välgörenhetsorganisationer.

Det förtjänar ytterligare en stående ovation.