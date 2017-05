Tekniska förvaltningen har åter igen utsatts för en fräck bensinstöld. Någon har stulit ett bensinkort från ett olåst garage som sen använts för att tanka 14 gånger under samma dygn på olika bensinmackar. Just nu samlar polisen in filmer från övervakningskameror för att ta reda på vem gärningspersonen är.