Svängigt med Ljungby Blås

Inte bara en, utan två gånger, gick det att lyssna till blåsorkesterns nyårskonsert, en tradition som har hållit i sig allt sedan 1996.

Årets upplaga bjöd på en blandad kompott, med allt från operett och musikal till David Bowies Life on March och svängiga Cowboy christmas, som till och med innehöll hästgnägg.

Dirigent var Kenneth Lindblad, som innan den andra och sista konserten på lördagen passade på att hylla dagens solister.

– De är lysande!

Kände Pelle

Huvudsolist var Lena Olofsdotter, som bland annat bjöd på Wien, Du Stadt meine Träume och I could have danced all night ur musikalen My fair Lady.

Även två av årets Per Grenlund-stipendiater bjöd på solonummer. Kajsa Lindblad, som går musikallinjen vid Markaryds folkhögskola, framförde I`m not afraid of anything, och bjöd samtidigt på teater till.

– Jag kände Pelle, så det kändes speciellt och kul att få priset, säger hon.

Edwin Klaeson, som spelar trombon, bjöd på The Entertainer.

Edwin är bland annat engagerad i Teater 16, och jobbar som deltidslärare samt på Garvaren bio.

Soloframträdande blev det också av violinist Linnea Sjöstrand, 12 år.

– Fiol är ju inget blåsinstrument, men det är spännande att låta olika instrument mötas, menar Kenneth.

Konferencier var Jonas Jansson, och nyårstalade gjorde kommunalrådet Magnus Gunnarsson (M).